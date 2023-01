Al termine della puntata di Uomini e donne del 24 gennaio, tanti fan si sono esposti per commentare negativamente l'atteggiamento che Lavinia e Federico hanno avuto con i rispettivi corteggiatori. La tronista, in particolare, ha "messo in croce" Alessio Corvino per una segnalazione che lo ritraeva con una ragazza bionda la sera di Capodanno: il giovane ha spiegato che si trattava di una sua cara amica, ma la giovane Mauro ha continuato ad attaccarlo e a non credergli.

Secondo il blogger Lorenzo Pugnaloni, entrambi i protagonisti del Trono Classico starebbero esagerando e potrebbero andare incontro ad un "no" il giorno della scelta.

Aggiornamenti sulla puntata di Uomini e Donne

Dopo aver guardato la puntata di Uomini e Donne del 24 gennaio, Lorenzo Pugnaloni si è fatto portavoce del pensiero di vari telespettatori: entrambi i tronisti starebbero superando il limite con alcuni loro corteggiatori.

Sui social network, infatti, diversi fan si sono schierati dalla parte di Carola e Alessio Corvino, tutti e due presi di mira da Federico e Lavinia per diversi motivi. Il blogger che ogni settimana riporta tutte le anticipazioni sulle registrazioni del dating-show, alcune ore fa ha preso parola su Instagram per criticare sia Nicotera che Mauro.

Dopo aver assistito al severo rimprovero che la romana ha fatto al suo spasimante dai capelli rossi, Lorenzo ha scritto: "Anche se è brutto da dire, lei sta usando Campoli per arrivare all'altro Alessio".

"Non trovo un senso a niente. Lavinia deve abbassare i toni altrimenti rischia di ricevere un no alla scelta", ha aggiunto il ragazzo sempre sul web.

Il pensiero sui protagonisti di Uomini e Donne

Quest'ipotesi di Pugnaloni è condivisa anche da vari spettatori di Uomini e Donne, gli stessi che nell'ultimo periodo si sono schierati dalla parte dei corteggiatori che in ogni puntata vengono messi in dubbio dalla persona che stanno frequentando davanti alle telecamere.

Il blogger ha avuto da ridire anche sull'atteggiamento che Federico ha avuto con Carola dopo l'esterna in cui l'ha portata sul suo posto di lavoro.

Sentendo il tronista dare della "superficiale" a Carpanelli, Lorenzo ha sbottato: "Mi dovete spiegare perché non c'è mai una volta in cui dice che va tutto bene. Per lui c'è sempre un problema, deve trovare qualcosa che non va".

"Ora Carola è diventata la maga incantatrice, ma come si fa? No comment", ha concluso il ragazzo su Instagram.

Pugnaloni, dunque, è d'accordo con tutti quei fan del dating-show che recentemente stanno protestando per i continui rinvii delle scelte di Lavinia e Federico, che sono sul trono da quasi cinque mesi e ancora non hanno annunciato il giorno in cui intendono andare via.

Le prossime registrazioni di Uomini e Donne saranno il 28 gennaio

Leggendo le anticipazioni delle riprese di Uomini e Donne del 21 gennaio (le ultime che ci sono state finora), si apprende che le scelte di Lavinia e Federico sono ancora lontane, ma intanto la redazione ha iniziato a rinnovare il cast del Trono Classico.

Nel corso di una delle ultime registrazioni, infatti, è stata presentata la manager romana di 29 anni che da qui a maggio dovrà cercare l'anima gemella in tv: la new entry sulla poltrona rossa si chiama Nicole ed è alla prima esperienza davanti alle telecamere.

I protagonisti del dating-show si ritroveranno agli Elios sabato 28 gennaio e gli spoiler che trapeleranno quella sera potrebbero riguardare le decisioni finali dei due tronisti.