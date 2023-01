Gran parte della puntata di Uomini e donne che è andata in onda il 30 gennaio, è stata dedicata al corteggiamento di Tina nei confronti di un nuovo cavaliere del parterre. L'opinionista ha palesato un interesse verso Claudio e, nonostante lo scetticismo generale, ha fatto un ballo con lui promettendogli una cena. Il blogger Pugnaloni, però, ha usato i social per informare i telespettatori che Cipollari non ha mai incontrato il protagonista del Trono Over lontano dagli studi tv, anzi di questo "flirt" non si è mai più parlato nelle registrazioni.

Aggiornamenti sulla protagonista di Uomini e Donne

Il pubblico di Uomini e Donne è stato spiazzato da quello che ha fatto e ha detto Tina nel corso della puntata del 30 gennaio: la collega di Gianni Sperti, infatti, per quasi un'ora ha insistito nell'affermare che le sarebbe piaciuto conoscere meglio Claudio, un signore del parterre che in settimane si era scritto e sentito con Gemma.

Maria ha chiesto più volte all'opinionista se fosse seria oppure no, ma lei non ha mai fatto passi indietro, anzi ha anche accettato l'invito a cena che il cavaliere le ha fatto davanti a tutti per quella stessa sera.

I fan del dating-show, dunque, hanno creduto alla nascita di un possibile flirt tra Cipollari e il protagonista del Trono Over, anche perché lei ha detto sì ad un ballo lento al centro dello studio.

La verità sul futuro di Uomini e Donne

Al termine della puntata, però, ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni a fare un po' di chiarezza sulla situazione raccontando cosa è successo nelle registrazioni successive di Uomini e Donne.

Le anticipazioni che ha riportato il blogger su Instagram, fanno sapere che tra Tina e Claudio non è cominciato nessun flirt, anzi i due non sono mai neppure usciti a cena insieme.

L'opinionista del dating-show, dunque, scherzava quando diceva di provare un interesse per il cavaliere del Trono Over e di essere disposta a frequentarlo in quanto donna single.

Divertita dall'eventualità di mettere i bastoni tra le ruote a Gemma (che col signore in questione aveva iniziato una conoscenza da una settimana), dunque, Cipollari ha inventato il siparietto che è andato in onda il 30 gennaio, ma lei non è mai stata realmente interessata all'uomo col quale ha ballato romanticamente.

Gli spoiler sugli appuntamenti che non sono ancora stati trasmessi in tv, avvisano i fan che Tina non si è più avvicinata a Claudio, anzi lui ha incontrato altre dame che hanno sceso le scale solamente per lui.

Le voci sulla coppia di Uomini e Donne

Il blogger Pugnaloni, però, sempre nelle ultime ore ha rivelato le date in cui sono previste le prossime registrazioni di Uomini e Donne: il cast si ritroverà agli Elios venerdì 3 e sabato 4 febbraio.

In una di queste puntate, inoltre, potrebbe esserci un grande ritorno: Ida, che di recente è al centro dell'attenzione per una segnalazione che parla di 'farsa' tra lei ed Alessandro ha chiesto di poter parlare con Riccardo dopo aver letto le dichiarazioni che ha rilasciato sul suo conto al magazine della trasmissione.

Maria ha avvertito il pugliese che la sua ex presto tornerà in studio per un faccia a faccia incentrato sulle cose poco carine che ha detto anche su Vicinanza e sulla storia d'amore che stanno vivendo da tre mesi lontano dai riflettori.

Platano, dunque, sarà ospite di uno dei prossimi appuntamenti con il dating-show (non si sa se anche Alessandro sarà presente in quell'occasione): resta ancora da scoprire se la parrucchiera parteciperà alle riprese previste per il fine settimana in arrivo oppure se la sua apparizione agli Elios slitterà di qualche giorno, aumentando la curiosità dei telespettatori.