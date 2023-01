Un posto al sole viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 sulla terza rete Rai. Le anticipazioni dello sceneggiato targato Wayne Doyle in merito agli episodi che andranno in onda lunedì 6 e martedì 7 febbraio, raccontano che il processo a Lello Valsano porterà con sé nervosismo e ansia ma, nonostante ciò, Nikolin Poggi e Viola Bruni affronteranno la giornata con un comportamento del tutto diverso. A fine giornata per il giovane avvocato ci sarà una sorpresa. Nel frattempo Salvatore Cerruti si lascerà convincere dalle parole di Mariella Altieri e accetterà di uscire per un appuntamento con "Bufalotto sensibile".

Niko, inoltre, si sentirà in colpa dopo il momento di vicinanza vissuta con Manuela Cirillo. Silvia Graziani, infine, non saprà come reagire alle critiche che continueranno a piovere dal web sul Caffé Vulcano.

Il processo a Lello Valsano porterà nervosismo e ansia

Sensazioni negative che parranno non influenzare più di tanto Niko e Viola, i quali affronteranno una giornata con un piglio più ottimistico del solito.

Mariella consiglierà a Cerruti di uscire con Bufalotto

Mariella, invece, suggerirà a Salvatore che accettare l'invito di "Bufalotto sensibile" non sia poi una cattiva idea, quindi Cerruti deciderà di dare il proprio benestare per l'appuntamento in questione.

Silvia ancora alle prese con le critiche web al Caffè Vulcano

Le anticipazioni della fiction daily di stampo nostrano, riguardo le puntate di lunedì 6 e martedì 7 febbraio, svelano che verrà alla luce che la visita inaspettata ricevuta dal giovane avvocato avrà il volto di Manuela, coi due che avranno un momento di vicinanza dopo le serrate avance della gemella Cirillo.

Parentesi affettuosa che farà scivolare Poggi in un turbinio di sensi di colpa nei confronti di Susanna.

Il Caffè Vulcano, in ultimo, proseguirà a essere vittima di aspre critiche nonché di pubblicità negativa, in quanto parecchi clienti saranno insoddisfatti rispetto al fatto che all'interno del locale lavori Nunzio, ovvero una persona accusata di abusi. Graziani non sarà come venirne a capo.