Sono passati poco più di due mesi da quando Ida ha lasciato Uomini e donne in coppia con Alessandro e, stando ai tanti contenuti che entrambi pubblicano su Instagram, tutto procede per il verso giusto. La parrucchiera e l'imprenditore stanno smentendo con i fatti chi ha sempre dubitato del loro amore, ipotizzando un ritorno quasi immediato nel programma. I due non partecipano alle registrazioni dall'inizio di novembre e pare non siano affatto intenzioni a rientrare nel parterre del Trono Over.

Aggiornamenti sulla coppia di Uomini e Donne

Le anticipazioni della registrazione del 6 gennaio, hanno confermato che Uomini e Donne dovrà fare a meno della sua "regina" d'ora in avanti.

Ida Platano, che è stata la protagonista indiscussa delle ultime edizioni del dating-show, si è fidanzata e non si fa più vedere agli Elios dall'inizio di novembre.

Fatta eccezione per un'ospitata con Alessandro prima di Natale, la storica dama del Trono Over è fuori dal cast per sua scelta e non sembra avere intenzione di rientrarci.

Anche se molti spettatori hanno dubitato del sentimento che ha spinto la parrucchiera ad abbandonare la trasmissione dopo tanti anni, i fatti stanno dimostrando che si sbagliavano e che quello che lega Ida e Vicinanza è vero amore.

I due sono felicissimi e lo mostrano quotidianamente sui social con romantiche dediche, foto private e dichiarazioni quando si trovano distanti per lavoro.

L'ultimo dell'anno dei protagonisti di Uomini e Donne

Lo scorso 4 gennaio, inoltre, Ida e Alessandro hanno festeggiato i loro primi due mesi d'amore: era il 4 novembre quando è stata registrata la puntata di Uomini e Donne in cui la coppia ha deciso di andare via e viversi lontano dai riflettori.

Chi pensava che Platano sarebbe tornata in studio nel giro di poche settimane, si è sbagliato: la bresciana è convinta della scelta che ha fatto e non fa altro che ribadirlo ogni giorno tramite il suo profilo Instagram.

Quando qualche follower continua a tirare in ballo il suo passato sentimentale (soprattutto quello super chiacchierato con Riccardo Guarnieri), la parrucchiera fa sapere di aver voltato pagina e di guardare al futuro pensando esclusivamente al suo nuovo compagno.

I piccioncini vivono in città diverse ma appena possono si raggiungonoper trascorrere del tempo insieme: a Natale Vicinanza ha regalato alla fidanzata un viaggio a Miami per due, mentre a Capodanno i due sono stati a Torino da Gemma (con loro c'era anche Samuele, il figlio della dama).

Le novità dagli studi di Uomini e Donne

Ida, dunque, non è intenzionata a rientrare nel cast di Uomini e Donne perché ha raggiunto l'obiettivo che si era prefissata quando ha scelto di partecipare: trovare l'anima gemella. Non è da escludere, però, che Platano possa essere ospite di una delle prossime registrazioni del dating-show, magari per aggiornare il pubblico sulla sua relazione con Alessandro.

Nel frattempo, il Trono Over ha trovato nuovi protagonisti su cui puntare. Il 6 gennaio ci sono state le prime riprese del 2023 e l'anticipazione più spiazzante è sicuramente quella dell'assenza di uno storico personaggio nel parterre.

Come hanno raccontato le persone che venerdì scorso erano in studio, Armando non era in puntata e si ipotizza possa essere stato allontanato definitivamente dalla trasmissione.

Esattamente come è successo a Pinuccia tra novembre e dicembre, anche Incarnato è "sparito" dagli Elios dopo essere stato rimproverato da Maria De Filippi.

La settimana scorsa la conduttrice ha sgridato il cavaliere per come ha trattato una dama e ieri lui non era presente e nessuno l'ha mai menzionato.