L'appuntamento con la prima puntata di C'è posta per te 2023, in onda questo sabato 7 gennaio, vedrà protagonista Osvaldo, un giovane che ha ricevuto l'invito da sua mamma.

La donna chiederà aiuto alla trasmissione del sabato sera di Maria De Filippi per recuperare il rapporto con suo figlio dopo una serie di incomprensioni che li hanno portati ad allontanarsi ma, la reazione di Osvaldo, non sarà affatto delle migliori.

Osvaldo furioso con sua mamma a C'è posta per te 2023

Nel dettaglio, la prima puntata di C'è Posta per te 2023 avrà come protagonista Osvaldo, il quale riceverà l'invito per prendere parte alla trasmissione da sua mamma.

Il rapporto tra i due non è dei migliori e, la donna, deciderà di rivolgersi al fortunato people show del sabato sera di Canale 5 per tentare di ricucire il rapporto con suo figlio e in tal modo cercare di ritornare ad avere un rapporto civile.

Peccato, però, che la reazione di Osvaldo non sarà affatto delle migliori e il ragazzo non si farà problemi a rifiutare sua mamma.

"Tu ti senti preso in giro da tua madre?", chiede Maria De Filippi al ragazzo dopo aver notato la sua durezza e la sua "spietatezza" nei confronti della donna.

"Preso in giro è dire poco", ribatterà subito Osvaldo che confermerà così di avere il dente avvelenato nei confronti di sua mamma.

La mamma in lacrime disperata a C'è posta per te: Osvaldo la rifiuta

"Chi mi ridà tutta la felicità che non ho mai avuto?", aggiungerà ancora Osvaldo nel corso della sua ospitata a C'è posta per te, dimostrando di non essere affatto intenzionato a perdonare sua mamma.

Insomma, la posizione del ragazzo sarà particolarmente dura nei confronti della donna che, a un certo punto, si lascerà andare a un pianto, sperando che suo figlio possa cambiare idea e concederle una seconda possibilità.

"Ti prego Osvaldo", esclamerà la donna in lacrime, rivolgendosi a suo figlio dall'altra parte della busta.

'E' una musica che ho sentito per anni', Osvaldo rifiuta la mamma a C'è posta per te 2023

"Ti fa paura quando lei dice: ho bisogno?", chiederà allora Maria De Filippi, cercando così di capire i motivi del rifiuto secco e deciso di Osvaldo nei confronti della sua mamma.

"È una musica che ho sentito per tanti anni", risponderà piccato il ragazzo che, nel corso del suo intervento a C'è posta per te, dimostrerà di aver perso fiducia nei confronti della donna che lo ha messo al mondo.

Insomma, sarà una prima puntata decisamente intensa e ricca di emozioni quella del people show di Canale 5, dove ci sarà spazio anche per l'ospitata di Can Yaman, pronto a regalare un sorriso a una fan.