L'appuntamento con Uomini e donne prosegue su Canale 5, intanto il prossimo 12 gennaio 2023 si svolgerà una nuova registrazione che vedrà in studio i protagonisti del trono classico e trono over.

Le sorprese non mancheranno, dato che al centro dell'attenzione potrebbe esserci la fatidica e attesa scelta finale di Federico Nicotera, ormai giunto ad un passo dall'epilogo del suo percorso in trasmissione.

Occhi puntati anche su Armando Incarnato: dopo la sua assenza nell'ultima registrazione, non si esclude che la sua presenza in studio possa essere in bilico.

Federico potrebbe svelare la scelta nella registrazione di Uomini e donne del 12 gennaio

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne prosegue con successo su Canale 5 e intanto vanno avanti anche le registrazioni di questa seguitissima edizione del talk show pomeridiano di Maria De Filippi.

Il prossimo 12 gennaio, infatti, si terranno le riprese dei nuovi appuntamenti che andranno in onda sul finire del mese di gennaio in tv. L'attesa è incentrata principalmente sul percorso del tronista Federico Nicotera, il quale ormai sembra essere giunto a un passo dalla fatidica e attesa scelta finale.

Da diverse settimane, infatti, Federico sta portando avanti il suo percorso in studio assieme a Carola e Alice, le due pretendenti che ormai sono giunte al rush finale di questa avventura.

Federico ha ammesso che, prima di congedarsi definitivamente dalla trasmissione, intende realizzare delle esterne belle con entrambe le due corteggiatrici, così da togliersi ogni dubbio su questa tanto attesa scelta.

Ebbene, non si esclude che la nuova registrazione di Uomini e donne del 12 gennaio, possa essere quella decisiva per il tronista: in studio, infatti, potrebbe esserci il momento tanto atteso del congedo di Federico Nicotera assieme alla ragazza con la quale intende costruire una storia d'amore lontano dai riflettori mediatici del talk show di Canale 5.

Armando in bilico nella registrazione di Uomini e donne del 12 gennaio

In attesa di scoprire se Federico sceglierà per davvero, la nuova registrazione di Uomini e donne di questa settimana è particolarmente attesa dal pubblico anche per l'evolversi del percorso di Armando Incarnato.

Il protagonista del trono over non ha preso parte all'ultima registrazione della scorsa settimana, dopo lo scontro che aveva avuto precedentemente con Maria De Filippi.

A questo punto gli spettatori si chiedono se tale assenza sia dovuta allo scontro con la conduttrice di U&D oppure se dipenda da motivi personali. Per capire se effettivamente il suo futuro nel programma sia davvero in bilico occorre quindi aspettare almeno la prossima registrazione.

Volano gli ascolti di Uomini e donne su Canale 5 dopo la pausa natalizia

Intanto, la prima puntata di U&D dopo la lunga pausa natalizia ha subito fatto schizzare in alto gli ascolti della fascia pomeridiana di Canale 5.

Sono stati 2,9 milioni gli spettatori che hanno seguito la prima puntata del 2023, permettendo alla rete ammiraglia del Biscione di totalizzare il 26% di share e punte di oltre il 30% durante la messa in onda.