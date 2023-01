Nel terzo episodio settimanale de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda mercoledì 11 gennaio su Rai 1 alle 16:05, Gemma troverà un lavoro a sua madre al magazzino grazie al suo amico Roberto Landi. Intanto Palma Rizzo sarà preoccupata per suo figlio che non è tornato a casa dopo una discussione con lei e chiederà aiuto ad Armando e Salvatore.

Adelaide accetterà di occuparsi della nuova edizione de "La posta del cuore" e si presenterà nell'ufficio di Vittorio. Inoltre la contessa e Marcello decideranno di rimettere in vendita Palazzo Andreani, ben presto Umberto farà un'offerta per acquistare l'immobile.

Adelaide e Marcello mettono in vendita Palazzo Andreani

Adelaide e Marcello, dopo aver acquistato Palazzo Andreani per soffiare al commendatore Guarnieri il suo più grosso affare, troveranno molti ostacoli per realizzare il loro investimento.

Ma la contessa si arrenderà all'idea di non poter trasformare l'immobile in un albergo di lusso e insieme al giovane Barbieri deciderà di rimettere l'edificio in vendita, guadagnando comunque più di quanto realmente speso durante l'asta.

Inoltre la nobildonna Sant'Erasmo accetterà la proposta di Matilde di curare la rubrica de "La posta del Cuore" del magazine Il Paradiso Market.

Gemma trova un lavoro per sua madre al Paradiso

La ricerca di un'occupazione per Veronica non dà alcun frutto, così sua figlia deciderà di aiutarla a trovarle un lavoro adatto.

Gemma chiederà aiuto al suo amico Roberto Landi e finalmente arriverà una buona proposta per la signora Zanatta: potrà lavorare all'interno del grande magazzino milanese. La giovane venere comunicherà subito la notizia a sua madre, che sarà entusiasta di far parte del Paradiso delle Signore e di poter aiutare economicamente la sua famiglia.

Nel frattempo, la new entry Palma avrà un acceso litigio con suo figlio Francesco. Quest'ultimo se ne andrà da casa e per diverse ore non darà proprie notizie, destando molta preoccupazione in sua madre che chiederà l'aiuto di Armando e Salvatore per cercare il ragazzo.

Umberto vuole acquistare l'immobile di Adelaide

Nella parte finale della puntata de Il Paradiso delle Signore, la contessa metterà ufficialmente in vendita l'edificio che ha acquistato e ben presto la banca Fumagalli contatterà il giovane Barbieri per comunicargli che un compratore sarebbe disposto a pagare subito per il Palazzo Andreani: Umberto Guarnieri.

Appresa la notizia, Marcello correrà subito da Adelaide per comunicarle che il suo ex compagno ha già fatto la prima mossa per impossessarsi dell'immobile.