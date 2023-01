Grandi colpi di scena nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole che saranno trasmesse durante il mese di febbraio in tv. Le anticipazioni della soap opera che appassiona una media di quasi due milioni di spettatori al giorno, rivelano che si arriverà alla risoluzione del caso che vede coinvolti Alice e Nunzio.

Spazio anche alle vicende di Niko che, in questi nuovi appuntamenti con la soap opera, si ritroverà a dover affrontare nuovamente il dramma legato alla morte della sua amata Susanna.

Alice si sente in colpa per Nunzio: anticipazioni Upas febbraio 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole che saranno trasmesse durante il mese di febbraio in tv, rivelano che ci sarà spazio per delle importanti novità legate al caso di Alice.

La nipote di Marina, dopo aver sporto denuncia nei confronti di Nunzio, inizierà a essere tormentata dai sensi di colpa, consapevole del fatto di aver mentito sul conto del ragazzo.

Da parte di Nunzio, infatti, non c'è stato alcun tentativo di violenza nei suoi confronti e proprio nel corso degli episodi della soap trasmessi a febbraio, tutta la verità potrebbe venire a galla.

Sta di fatto che, le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che per Alice arriverà il momento di uscire di scena dal cast della soap opera.

Alice esce di scena: anticipazioni Upas febbraio 2023

La ragazza, infatti, deciderà di lasciare definitivamente Napoli dopo questo soggiorno decisamente caotico, e si trasferirà a Londra, dove intende riprendere in mano le redini della sua vita. Nel frattempo, Nunzio, non si darà per vinto con Chiara e cercherà in tutti i modi di riconquistare la fiducia della sua fidanzata, lontana da Napoli per guarire dalla sua dipendenza da sostanze stupefacenti.

Inoltre, al centro delle nuove puntate di Un posto al sole del mese di febbraio, ci sarà anche la riapertura del processo legato alla morte di Susanna. Una situazione che porterà Niko a doversi confrontare con quel passato che ha segnato profondamente la sua vita e che, in questi mesi, ha cercato con estrema fatica di lasciarsi alle spalle.

Niko torna a soffrire per la morte di Susanna: anticipazioni Upas febbraio 2023

Per il ragazzo non sarà facile riaffrontare il caso della morte di Susanna e l'inizio del processo a Lello Valsano, non farà altro che riaprire delle vecchie ferite nel cuore dell'avvocato.

Tuttavia, questo sarà un momento complicato e difficile non solo per Niko, ma anche per Viola, scampata a quel terribile attentato dove perse la vita Susanna.

Per la figlia di Ornella sarà un periodo estremamente complicato, dato che già da tempo è in forte crisi con suo marito Eugenio e il loro matrimonio, proprio in seguito all'attentato, sembra essere giunto ad un punto di non ritorno.