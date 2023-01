Nelle prossime puntate di Un posto al sole verrà affrontato nuovamente il tema della morte di Susanna. Tale evento ha rappresentato uno dei momenti più drammatici della storia del daily drama partenopeo. Questa storyline sembrava chiusa in modo definitivo, ma a quanto pare ci sono ancora alcuni elementi da chiarire prima di scrivere la parola fine.

In particolare, c'è un lato della vicenda che non è stato ancora analizzato in modo esaustivo e che merita risposte. Le anticipazioni, inoltre, rivelano che Niko e Viola si troveranno a dover rivivere quei terribili momenti, ma cosa significa esattamente?

Un posto al sole e la morte di Susanna

La vicenda della morte di Susanna (Agnese Lorenzini) rimarrà a lungo scolpita nella memoria dei fan di Un posto al sole. La morte della ragazza resterà nella storia della soap insieme ad altri tragici eventi come il decesso di Rita Giordano. Raramente nel daily drama partenopeo è stata mostrata la dipartita di un protagonista. Tale tragico evento, oltre a commuovere gli spettatori, ha avuto un avuto un impatto devastante sulla vita di più personaggi.

Gli spettatori, però, hanno sofferto soprattutto attraverso gli occhi del neo marito Niko e in misura minore di Viola, che si è trovata a dover convivere con la sindrome del sopravvissuto. Nelle prossime puntate saranno proprio questi due personaggi a dover rivivere quel drammatico evento.

Viola e Niko soffriranno

Nelle puntate attualmente in onda Niko (Luca Turco) non sta avendo molto spazio, mentre Viola (Ilenia Lazzarin) si è ritagliata una sua storyline che la vede fare i conti con l'attrazione per Damiano (Luigi Renda). Le anticipazioni rivelano che presto i due dovranno affrontare nuovamente l'attentato che ha visto morire Susanna per mano di Lello Valsano (Gianluca Pugliese).

È giusto chiarire che non ci saranno colpi di scena in merito alle cause del decesso. Con buona pace di chi riteneva possibile un coinvolgimento di Ornella (Marina Giulia Cavali) con relativa causa contro l'ospedale San Filippo. Nei prossimi episodi però verrà comunque affrontata la questione dal punto di vista legale.

Un posto al sole: il processo a Lello Valsano

A novembre si era parlato del processo a Lello (Gianluca Pugliese) e delle possibilità che l'uomo potesse sfuggire alla pena prevista grazie ad alcuni cavilli legali. Questo spinse Niko ad accettare il folle piano di Manlio (Paolo Maria Scalondro) di fare uccidere Valsano in carcere. Fortunatamente Poggi si ritirò dal progetto in tempo, ma da allora non si è saputo più nulla della causa.

Ebbene, nelle prossime puntate dovrebbe essere affrontato il processo a Lello. Le anticipazioni suggeriscono che Viola e Niko saranno chiamati a rivivere quei momenti. Lecito pensare però che Valsano subirà una giusta pena dando così un degno epilogo alla drammatica vicenda.