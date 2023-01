Quella che sembrava essere una storyline molto leggera e spensierata assumerà presto toni molto tragici. Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda dal 9 al 13 gennaio, rivelano che Alice accuserà Nunzio di un tentativo di violenza carnale. Il figlio di Franco però, per quanto facile a scatti di ira, è sempre stato un personaggio positivo. Possibile davvero che abbia potuto commettere un crimine così vile? A seguire verrà analizzata questa vicenda per scoprire cosa sia accaduto.

Alice dichiara di essere scampata a un tentativo di violenza carnale

Dopo la partenza di Chiara, Alice (Fabiola Balestriere) e Nunzio (Vladimir Randazzo) avranno un incontro chiarificatore in merito al loro rapporto. Una volta rientrata a casa, la giovane racconterà però a sua nonna di essere scampata a un tentativo di violenza carnale da parte del figlio di Franco.

A riprova del suo racconto, Alice mostrerà a Marina dei vistosi lividi sui polsi. Nel frattempo Elena (Valentina Pace) giungerà a Napoli e troverà ad accoglierla Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano), sconvolti per l'accaduto.

Un posto al sole, trame 9-13 gennaio: Elena non crede alle parole della figlia

Roberto sarà determinato a sporgere denuncia contro Nunzio, mentre Marina, che ha sempre avuto un'ottima opinione del ragazzo, non riuscirà a capacitarsi del fatto che possa essersi macchiato di un atto così vile.

La donna, tuttavia, crederà ciecamente al racconto della nipote. L'unica ad avere qualche dubbio sulla ricostruzione di Alice sarà Elena. Quest'ultima sa bene fin dove può spingersi la figlia con le sue bugie e chiederà esplicitamente alla ragazza di raccontare tutta la verità.

Le anticipazioni rivelano che, in realtà, Alice si è procurata gli ematomi da sola.

La giovane voleva vendicarsi di Nunzio per non aver lasciato Chiara (Alessandra Masi) e ha deciso così di metterlo nei guai. Nonostante l'insistenza di sua madre, la giovane Pergolesi si è spinta troppo oltre e deciderà così di confermare la sua versione mendace.

Un posto al sole, puntate dal 9 al 13 gennaio: Nunzio rischia grosso

Saranno giorni durissimi per Nunzio, per il quale si prospetterà un'accusa formale per tentata violenza. Il ragazzo negherà ogni accusa, pur ammettendo di avere usato toni un po' eccessivi con la ragazza, e si preparerà ad affrontare un incubo.

Nunzio potrà però contare sul supporto di amici e familiari. Franco (Peppe Zarbo) crederà al figlio e farà di tutto per far venire a galla la verità. Inoltre il giovane Cammarota troverà una nuova alleata in Silvia (Luisa Amatucci), che si schiererà con lui e gli offrirà dei validi consigli.

Nel frattempo Roberto, Marina ed Elena si stringeranno intorno ad Alice. La ragazza, devastata dai sensi di colpa, riceverà però un messaggio che potrebbe cambiare le sorti dell'intera vicenda.