L'Isola dei Famosi 2023 tornerà in onda da aprile in poi su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. La macchina produttiva e organizzativa del reality show Mediaset si è messa già all'opera per mettere a punto quelle che saranno le novità della prossima edizione.

Tra i nomi in lizza spicca quello del divo turco Can Yaman che, a quanto pare, sarebbe corteggiatissimo dalla padrona di casa dell'Isola e lo vorrebbe a tutti i costi come nuovo inviato della trasmissione Mediaset.

Confermato il ritorno de L'Isola dei famosi 2023 in prime time: Ilary Blasi vorrebbe Can Yaman

Nel dettaglio, l'appuntamento con L'Isola dei famosi è in programma da aprile su Canale 5, subito dopo il gran finale del Grande Fratello Vip.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini, anche quest'anno cederà poi la linea al ritorno del reality show della sopravvivenza condotto da Ilary Blasi, confermato con doppia puntata serale in prime time.

E, in queste ore, emergono già un po' di retroscena su quello che sarà il cast di questa nuova edizione dell'Isola, dove a spiccare potrebbe essere il nome di Can Yaman.

Stando ai retroscena riportati sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, Ilary Blasi avrebbe intenzione di arruolare Can Yaman nel cast della sua Isola dei famosi.

Can Yaman nuovo inviato all'Isola dei famosi 2023?

Trattasi dell'attore turco Can Yaman, che ha fatto impazzire il pubblico italiano con le varie soap pomeridiane e recentemente con la prima stagione di Viola come il mare, la serie campione di ascolti della stagione autunnale Mediaset.

Sembrerebbe che Ilary Blasi sia intenzionata a fare il possibile per avere Can Yaman nel cast della sua Isola dei famosi, come inviato al posto di Alvin.

La trattativa, però, non sarebbe proprio facilissima da portare a termine complici i vari impegni di Can con le serie televisive che lo vedranno protagonista nel corso del 2023.

Chi sono i concorrenti dell'Isola dei famosi 2023: in lizza Alex Belli e Delia Duran

In attesa di scoprire se Can accetterà o meno di mettersi in gioco all'Isola, arrivano un po' di retroscena anche su quelli che potrebbero essere i concorrenti di questa nuova edizione del reality show.

In lizza spiccherebbero i nomi di Alex Belli e Delia Duran, la coppia simbolo della passata edizione del Grande Fratello Vip, pronti a rimettersi in gioco in questo nuovo reality show.

Tra le candidate figurerebbe anche Dayane Mello, in passato già naufraga all'Isola e successivamente anche vippona al GF Vip.

Tra i nomi in lizza figurano anche quelli di: Marco Bellavia, Pamela Prati e Alessia Macari, ex "ciociara" nel cast di Avanti un altro.