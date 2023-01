Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, la vita sentimentale di Fikret sarà divisa tra Müjgan e Ümit. Per la prima sentirà dei sentimenti molto forti, mentre con la seconda ha una sorta di relazione che si trascina da tanto tempo e a quanto pare la ragazza potrebbe aiutarlo nella sua vendetta contro Demir Yaman. Con entrambe le donne prenderà la palla al balzo, visto che le bacerà entrambe.

Il brutto periodo di Müjgan

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Fikret farà molta fatica a nascondere i sentimenti che prova per Müjgan.

La troverà fuori dal ranch di Fekeli in lacrime e non esiterà ad avvicinarsi per consolarla. Lei gli racconterà i suoi pensieri, che sono occupati principalmente da Yilmaz. Penserà a ciò che c'è stato tra loro e al fatto che Yilmaz non l'abbia mai veramente amata, per questo motivo non hanno fatto altro che farsi del male. Però non si capaciterà del fatto che, nonostante tutte le brutte vicissitudini, Yilmaz non abbia mai fatto un passo indietro per il bene del piccolo Kerem Ali.

Fikret proverà a consolarla, dicendole che nonostante tutto Yilmaz amava molto Kerem Ali e che avrebbe fatto qualsiasi cosa per il suo bene.

Il bacio tra Müjgan e Fikret

Müjgan sarà triste e sconsolata, così si appoggerà sul petto di Fikret.

Il ragazzo sospirerà, sarà troppa l'emozione nell'avere la donna che ama al suo fianco. Le asciugherà le lacrime con la mano e la inviterà a smettere di piangere, e soprattutto a non darsi colpe che non ha.

Le accarezzerà il viso e improvvisamente la bacerà. La ragazza non si allontanerà e contraccambierà il bacio: non potrà fingere che tra loro stia nascendo un legame speciale.

L'alleanza tra Ümit e Fikret

Müjgan, però, non sarà l'unica donna a cadere tra le braccia di Fikret. Anche Ümit sarà una delle sue prede, ma i due nasconderanno qualcosa che riguarda il loro passato.

Dopo il suo arrivo a Çukurova, la ragazza si presenterà nell'ufficio di Fikret. I due si scambieranno alcuni sguardi molto complici e avranno una conversazione abbastanza enigmatica, dove la chimica sarà molto palpabile.

Alla fine, improvvisamente, si baceranno.

A quanto pare Fikret e Ümit si conoscono da diverso tempo e tra loro c'è una sorta di relazione. Avranno modo di parlare e sottolineeranno il fatto di quanto sia stato difficile nascondere davanti agli altri il legame che hanno instaurato nel tempo. Ümit, inoltre, potrebbe aiutare Fikret nella sua vendetta con la famiglia Yaman. Come è noto, Fikret e Demir sono fratelli, ma il primo, a differenza del secondo, è stato rinnegato dal padre, così è arrivato a Çukurova in cerca di vendetta.

Dall'altra parte Ümit si è avvicinata molto a Demir, ma a quanto pare potrebbe essere solo un inganno, che fa parte di un complotto contro la famiglia Yaman.