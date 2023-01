Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai Tre. Le anticipazioni relative alla puntata di Upas che andrà in onda martedì 24 gennaio svelano come di consueto nuovi colpi di scena: per Nunzio giungerà il momento di presentarsi dinanzi al commissario, Alice, invece, avrà modo di pensare a ciò che ha fatto. La ragazza potrebbe crollare da un momento all'altro.

Upas, spoiler del 24 gennaio: Nunzio va a deporre davanti alla polizia

Nel corso della puntata di Upas del 24 gennaio sarà dato ancora spazio alla storyline che vede protagonisti Alice e Nunzio.

Gli autori hanno deciso di trattare un argomento tanto delicato ed attuale in modo piuttosto originale. In questo caso, infatti, il povero Nunzio si trova coinvolto in una vicenda drammatica suo malgrado. Il ragazzo pur essendo innocente, dovrà fare i conti con le terribili conseguenze delle accuse che Alice gli ha mosso. Il figlio di Franco dopo essere stato convocato dalla polizia dovrà così presentarsi dinanzi al commissario per fornire una sua versione dei fatti.

Upas, trama 24/1: la giovane Pergolesi pensa a ciò che ha fatto

Stando sempre alle anticipazioni della puntata di Upas del 24 gennaio, succederà qualcosa che potrebbe ribaltare la situazione. Alice, difatti, si troverà sotto pressione a causa della situazione in cui si è trovata coinvolta.

La ragazza farà non poca fatica a reggere le pressioni esterne ed inizierà a guardare le cose in modo diverso. La nipote di Marina, infatti, proverà un forte senso di colpa per ciò che ha fatto. La ragazza dirà come sono andate realmente le cose o non smentirà la sua versione? Al contempo Silvia dovrà pagare le conseguenze delle bugie di Alice.

Il Vulcano, infatti, subirà un vero e proprio sabotaggio da parte degli utenti web. In molti, infatti, lasceranno delle recensioni negative ed oltretutto false ed ingiuste.

Anticipazioni Un posto al sole: Bianca avrà nuovamente dei problemi a scuola

Messa da parte la storia di Nunzio ed Alice, la narrazione sposterà l'attenzione su un'altra storyline ugualmente interessante.

Questa volta la protagonista sarà Bianca, la quale si troverà coinvolta nuovamente in un guaio. La ragazzina, inoltre, sarà sempre più lontana dai suoi compagni di classe, ritrovandosi sola ed emarginata. Tuttavia i problemi di Bianca finiranno per ripercuotersi sui suoi genitori. Angela e Franco, difatti, saranno nuovamente in disaccordo riguardo ciò che concerne l'educazione della figlia. I due coniugi non riusciranno a mettersi d'accordo riguardo la punizione da impartire alla ragazzina. Il loro disaccordo, unito all'ansia per la vicenda di Nunzio, li manderà nuovamente in crisi.