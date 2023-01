La soap opera turca Terra Amara (titolo originale Bir Zamanlar Çukurova) prosegue con la propria messa in onda italiana.

Nel corso dei nuovi episodi in programmazione su Canale 5, Demir Yaman (Murat Ünalmış) rischierà l’esecuzione capitale dopo essere finito dietro le sbarre del carcere con l’accusa di aver assassinato il vecchio amico Cengaver Çimen (Kadim Yaşar).

Trame turche, Terra amara: Demir arrestato, Zuleyha dichiara guerra alla suocera

Nelle prossime puntate dello sceneggiato ambientato tra Istanbul e Çukurova ci sarà l’arresto di Demir, che verrà considerato da Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk), il nuovo Pubblico Ministero di Adana, l’omicida di Cengaver.

Quest’ultimo in realtà morirà per mano di Hatip Tellidere (Mehmet Polat) sotto lo sguardo di Şermin (Sibel Taşçıoğlu): la donna deciderà di non denunciare l’assassino del marito di Nihal (Ebru Aytemur) poiché continuerà a essere sua ospite dopo la distruzione della sua tenuta incendiata da Demir.

A questo punto Hünkar (Vahide Perçin) avrà il timore che la nuora Züleyha (Hilal Altınbilek) possa cogliere l’occasione al volo per avere un incontro segreto con l’ex fidanzato Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş).

Quando Saniye (Selin Yeninci) le impedirà di andarsene dalla tenuta, Altun sarà infuriata con la suocera, che intanto si rivolgerà a un prestigioso avvocato con l’obiettivo di far tornare in libertà il figlio al più presto possibile.

Hunkar spiazzata, Yaman su tutte le furie a causa di Yilmaz

La situazione prenderà una brutta piega, poiché Jülide Yalçınkaya sarà sempre più certa che Demir sia il responsabile del decesso di Cengaver: per tale motivo il Pubblico Ministero arriverà a chiedere la condanna a morte del detenuto.

Ovviamente Hunkar non potrà che rimanere spiazzata dalla drastica decisione di Jülide Yalçınkaya, alla stessa maniera di Zuleyha, che continuerà a credere all’innocenza del marito.

Infine Yaman si renderà protagonista di un altro gesto inatteso, quando il capomastro Gaffur (Bülent Polat) gli dirà che Yilmaz sta ristrutturando la casa di Şermin di cui è legittimo proprietario. Demir sarà su tutte le furie poiché crederà che il suo rivale sia intenzionato a riavvicinarsi a sua moglie Zuleyha: in effetti Yaman non si sbaglierà, dato che Akkaya esigerà avere un confronto con la sua ex fidanzata per dirle di non aver smesso di provare dei sentimenti per lei nonostante le nozze con Mujgan (Melike İpek Yalova).