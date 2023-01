Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai 3. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda il 23 gennaio svelano nuovi colpi di scena. Elena continuerà a essere in pensiero per sua figlia, motivo per il quale le proporrà di tornare a Londra. La polizia, tuttavia, dovrà fare luce su questa questione, decidendo di convocare Nunzio per una sua versione dei fatti.

Upas, trama 23 gennaio: Elena propone alla figlia di tornare a Londra

Nel corso della puntata di Upas del 23 gennaio sarà dato ampio spazio a una storyline dai toni drammatici.

Le vicende della giovane Pergolesi saranno al centro della narrazione, coinvolgendo diversi personaggi. Elena, a quanto pare, non sarà convinta della versione fornita da sua figlia riguardo la presunta violenza subita da Nunzio. Per questo motivo inizierà a essere seriamente preoccupata per il futuro di Alice. Per questo proporrà alla ragazzina di tornare a Londra, buttando tutta questa storia alle spalle. Alice, però, non sembrerà affatto convinta di lasciare Napoli.

Upas, anticipazioni del 23/1: Cammarota dovrà andare in commissariato

Secondo le anticipazioni della puntata di Upas del 23 gennaio la storyline della falsa accusa di Alice proseguirà, spostando l'attenzione anche sulla vera vittima: Nunzio.

Quest'ultimo dovrà sopportare il peso dell'indignazione di tutti coloro che lo reputano colpevole. Il ragazzo verrà preso dallo sconforto dinanzi a questa ingiusta accusa da parte di Alice. Come se non bastasse dovrà fare i conti anche con una novità non certo piacevole: Nunzio verrà convocato dalla polizia giudiziaria, la quale vorrà ascoltare la sua versione dei fatti.

Upas, spoiler del 23 gennaio: il Vulcano nel mirino a causa della vicenda fra Alice e Nunzio

Le anticipazioni della puntata di Upas del 23 gennaio svelano che la storia fra Nunzio e Alice non tarderà ad avere effetti negativi anche su altre persone. Ben presto esploderà un caso mediatico, in cui si troverà coinvolto anche il Caffè Vulcano e di conseguenza Silvia.

Quest'ultima, avendo scelto di non licenziare Nunzio, dovrà pagare gli effetti negativi di questa sua decisione presa a fin di bene. Il bar verrà preso di mira dagli hater, i quali faranno una pessima pubblicità al locale per il semplice fatto che la donna non abbia voluto mandare via lo chef accusato di molestie.

Episodio del 23/1 di Un posto al sole: Bianca nuovamente in difficoltà

Nunzio non sarà l'unico figlio di Franco a trovarsi in difficoltà. Secondo le anticipazioni della puntata del 23 gennaio anche lBianca dovrà affrontare non poche difficoltà. La ragazzina sarà nuovamente allontanata e presa di mira dai compagni di classe. Tuttavia i problemi della piccola Boschi ricadranno anche sul rapporto fra i suoi genitori.