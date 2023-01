Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 30 gennaio al 3 febbraio saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Lia verrà smascherata dal suo fidanzato che sarà costretto ad incassare una ennesima delusione in campo sentimentale. Alice, dopo aver ammesso i suoi errori con Elena, deciderà di porre fine alla parentesi napoletana e di tornare a casa con sua madre. Nunzio sarà impaziente di rivedere Chiara mentre Mariella si ritroverà nuovamente coinvolta nelle beghe sentimentali di Cerruti.

Per Viola e Niko arriverà il terribile momento di affrontare il processo contro Valsano.

Le difficoltà di Bianca

Dopo la scoperta delle reali intenzioni di Lia, Diego rimarrà del tutto stupefatto. Il caos generato intorno all'identità della donna metterà in difficoltà anche Roberto e Marina, i due infatti cominceranno a chiedersi chi sia in realtà la loro governante. La situazione di Bianca intanto continuerà a peggiorare. La ragazzina, infatti, verrà sempre più messa all'angolo dai suoi compagni di classe e questo atteggiamento la ferirà non poco. Con l'aiuto di sua nonna, Alice riuscirà a poco a poco a lasciarsi alle spalle le brutte vicende che l'hanno vista protagonista. Nunzio invece, ancora in pena per la fine della sua storia con Chiara, prenderà una decisione davvero sofferta.

Per aiutare la piccola a Boschi a reintegrarsi in classe, Viola farà un discorso molto toccante ai suoi alunni che darà dei buoni risultati. Per Lia arriverà il momento di fare i conti con la realtà e di spiegare ad un incredulo Diego quali erano le sue reali intenzioni.

Il processo a Lello Valsano

Elena scoprirà le menzogne di sua figlia e dovrà decidere se obbligare la ragazza ad assumersi le proprie responsabilità oppure se aiutarla a lasciarsi tutto alle spalle e ricominciare una vita lontano da Nunzio sfuggendo alle conseguenze dei suoi errori.

Per Niko arriverà il giorno di dover riaffrontare tutto il dolore per la morte di Susanna. Si avvicinerà il giorno del processo contro Valsano e per questo motivo dovrà prendere una difficile decisione.

Alice dopo un confronto con sua madre deciderà di andare via da Napoli e di tornare a Londra. Nunzio invece, impaziente di rivedere Chiara, riceverà una piacevole sorpresa.

Per Lia invece arriverà il momento di farsi da parte soprattutto dopo il duro confronto con Diego Giordano. Salvatore riceverà un insolito invito dal suo caro Bufalotto. Arriverà il giorno del processo e per Viola e Nico sarà l'inizio di un periodo duro e complicato, i due infatti si costiuiranno parte civile. Mariella invece continuerà a dividersi tra i progetti di Bice, i tormenti di Salvatore e le strane domande di Castrese. Il Vulcano intanto continuerà ancora ad essere attaccato dagli utenti del web dopo quanto accaduto tra Nunzio e Alice.