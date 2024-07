A Un posto al sole, nel corso della settimana che andrà dal 29 luglio al 2 agosto 2024, Rosa tornerà a casa delusa dopo lo scontro con Marika, mentre quest'ultima avrà modo di approfondire la sua amicizia con Bice. Intanto Alberto dopo aver scoperto il luogo protetto in cui vive Clara con suo figlio, mediterà vendetta.

Una nuova amicizia

Rosa dopo un duro scontro con la sua storica amica Marika, deciderà di tornare a casa generando il malcontento di suo figlio Manuel. Intanto Marika in un primo momento continuerà a discutere con Bice in spiaggia, ma alla fine scoprirà di avere molte cose in comune con lei.

Tra le due vicine di ombrellone si creerà una bella sintonia.

Bice dal canto suo continuerà a volersi vendicare di suo marito Massaro e i loro continui scontri avranno delle ripercussioni anche sul fragile e difficile rapporto coniugale tra Mariella e Guido. A tal proposito il comandante Del Bue commetterà un altro passo falso nei confronti di sua moglie. Nonostante la donna si impegni per riconquistarlo, Guido deciderà di allontanarsi qualche giorno da casa e sarà proprio questa sua decisione a dare il colpo finale al suo matrimonio. Claudia intanto, vista la difficile situazione che sì è creata, mediterà seriamente di lasciare Napoli.

La vendetta di Alberto

Dopo il suo incontro con Federico sotto gli occhi di Clara, Alberto con rammarico si separerà dal bimbo per lasciarlo andare con sua madre nella località protetta in cui vive con Eduardo.

Ma dopo questo incontro, accecato dalla rabbia, deciderà di seguire l'auto dell'agente che li accompagna, riuscendo a individuare la loro dimora protetta a Grosseto. Pertanto Alberto continuerà a osservare da lontano suo figlio vivere serenamente con Clara ed Eduardo e mediterà vendetta contro il compagno della sua ex, proprio mentre quest'ultimo sarà felice a godersi la famiglia a pochi giorni dal parto di lei.

Filippo intanto continuerà a preoccuparsi per le sorti di Radio Golfo 99, esponendo i suoi dubbi e preoccupazioni anche a Michele. Sartori infatti spererà fino all'ultimo che l'acquisto di suo padre non vada a buon fine. Anche Marina, preoccupata per Roberto, si accorgerà che suo marito - nonostante nasconda la frustrazione per la perdita di Tommaso buttandosi negli affari - è in realtà accecato dalla rabbia, infatti l'imprenditore in vista della sentenza elaborerà un nuovo piano per screditare Ida agli occhi del giudice.

Infine la famiglia Poggi al completo inizierà i preparativi per trascorrere le vacanze in Sicilia da Franco e Angela, ma un imprevisto per Niko metterà in crisi tutta l'organizzazione del viaggio. L'avvocato con suo figlio Jimmy e mamma Giulia, infatti, rischieranno di rimanere a casa e di non riuscire a riunire la famiglia in occasione delle vacanze.

Ipotesi sul piano di Alberto

Dopo il suo incontro con Federico, Alberto si accorgerà che stare lontano da suo figlio è veramente difficile. Per questo motivo Palladini, dopo aver scoperto la località segreta in cui si nascondono Clara e Federico, deciderà di vendicarsi dell'uomo che gliel'ha portati via: Eduardo Sabbiese.

Tutto lascerà pensare che Alberto voglia liberarsi di lui in qualche modo, ma in fondo Palladini non è di certo un assassino.

È possibile eventualmente quindi che possa decidere di consegnare Sabbiese proprio al clan dei Torrente, rivelando l'esatta località del suo nascondiglio e fare in modo che siano proprio gli uomini del boss a farlo fuori.