Mattia Zenzola assente nella puntata di Amici 2023 del 5 febbraio. I fan del talent show, ideato e condotto da Maria De Filippi, si stanno chiedendo perché il ballerino non abbia preso parte alla registrazione del talent show che sarà in onda oggi su Canale 5.

Un'assenza che non è passata inosservata, visto che Mattia a oggi è uno dei volti più amati di questa stagione, ma a quanto pare si sarebbe assentato per motivi di salute.

Mattia Zenzola assente nella puntata di Amici 2023 del 5 febbraio

L'appuntamento con il pomeridiano di Amici 2023 torna in onda domenica 5 febbraio con una puntata che è stata registrata nei giorni scorsi.

Nel momento in cui sono uscite le anticipazioni di questo nuovo appuntamento, in tanti si sono subito chiesti perché Mattia Zenzola non fosse presente in studio.

Il ballerino, questa settimana, non ha partecipato alle riprese del talent show e quindi non figurerà nel cast degli allievi di questa settimana.

Il motivo? Secondo le indiscrezioni che trapelano sui social, il ballerino non avrebbe preso parte allo show in quanto influenzato.

Perché Mattia non è in studio ad Amici 2023 del 5 febbraio

Come lui anche Aaron non ha preso parte alle riprese della puntata di Amici 2023 che andranno in onda domenica pomeriggio.

Pure lui, come Mattia Zenzola, non avrebbe partecipato alla trasmissione di Maria De Filippi perché influenzato.

I due dovrebbero tornare regolarmente in studio nel corso della prossima registrazione che sarà in onda domenica 12 febbraio su Canale 5.

I retroscena sul cast del serale di Amici 2023: torna Anna Pettinelli?

In attesa di rivedere i due allievi all'opera, cresce l'attesa per il serale della ventiduesima edizione, in onda a partire da marzo su Canale 5.

I retroscena sul cast non mancano: per quanto riguarda i giudici di quest'anno si è parlato del possibile arrivo di Emma Marrone e Stefano De Martino.

A quanto pare, però, si tratterebbe di notizie infondate dato che i due artisti (in passato anche fidanzati) non dovrebbero prendere parte al serale di Amici 2023.

Un altro nome in lizza per quest'anno è quello di Anna Pettinelli: l'ex insegnante di canto, quest'anno sostituita da Arisa, potrebbe tornare nel cast del talent show, ma come giurata.

Un nome che sicuramente attirerebbe l'attenzione del pubblico e dei tanti fan del talent show, già pronti a rivedere Anna Pettinelli all'azione dopo l'uscita di scena dal cast come insegnante.