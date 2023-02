Arrivano nuovi retroscena sul cast del serale di Amici 2023, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, che continua a essere uno degli appuntamenti di prestigio del palinsesto di Canale 5.

L'atteso appuntamento con la ventiduesima edizione del serale è in programma a partire dal prossimo mese di marzo e, intanto, non mancano le indiscrezioni sul nuovo cast.

Per la nuova stagione, infatti, si vocifera che potrebbe esserci il ritorno di una ex professoressa: Anna Pettinelli.

Stefano De Martino non ci sarà: retroscena Amici 2023 giudici serale

Nel dettaglio, gli ultimi retroscena sul cast di Amici 2023 arrivano dalle pagine di Dagospia, dove è stato svelato che quest'anno non ci sarà il ritorno di Stefano De Martino. Il conduttore di "Stasera tutto è possibile", giudice delle ultime due edizioni dello show di Maria De Filippi, non dovrebbe quindi essere nuovamente un volto della giuria.

Smentita anche la notizia del possibile arrivo nel cast di Emma Marrone: la cantante salentina, che in passato fu una delle coach del serale, non occuperà la poltrona di giudice in questa ventiduesima edizione del talent show.

Anna Pettinelli in lizza per il serale di Amici 2023

Inoltre tra i nomi in lizza per il cast di Amici 2023 spicca anche quello di Anna Pettinelli.

L'ex insegnante della scuola di Maria De Filippi quest'anno era uscita di scena dal cast per lasciare spazio al ritorno di Arisa.

Recentemente Anna Pettinelli è tornata nella scuola come giudice speciale di una gara canto tra gli allievi che sono rimasti in gara e, si vocifera che il suo coinvolgimento potrebbe essere ancora più importante in vista del serale.

Non si esclude, infatti, che Maria De Filippi possa offrirle una poltrona da giudice al serale.

Maria De Filippi domina gli ascolti con il pomeridiano di Amici 22

Tra i vari nomi che sono stati fatti in queste settimane, ci sono anche quelli di Achille Lauro e Annalisa come possibili giudici del serale di Amici 2023. Al momento, però, non si hanno conferme certe circa un possibile coinvolgimento dei due cantanti nel cast.

Intanto, l'appuntamento con il talent show di Maria De Filippi continua ad andare bene dal punto di vista degli ascolti. Sono più di tre milioni gli appassionati che, tutte le domeniche, seguono le puntate nella fascia del pomeriggio, permettendo alla rete ammiraglia Mediaset di raggiungere una media del 22-23% di share con picchi di quattro milioni durante la messa in onda.