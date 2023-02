Nelle vicende della serie televisiva di origini turche Terra Amara (Bir Zamanlar Çukurova), che ha fatto il suo debutto su Canale 5 nell'estate del 2022, non mancano drammi. Nei nuovi episodi in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, Leyla, la secondogenita di Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek), correrà un grosso pericolo. Leyla cadrà dal terrazzo di villa Yaman a causa di una disattenzione di Fadik (Polen Emre). Fortunatamente Zuleyha potrà tirare un sospiro di sollievo, visto che la piccola si salverà dopo essere stata portata in ospedale.

Spoiler turchi, Terra amara: Zuleyha teme di perdere la secondogenita Leyla

Le anticipazioni delle future puntate dello sceneggiato, in programmazione su Canale 5, raccontano che le due rivali Mujgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) e Zuleyha entreranno in travaglio nello stesso momento: la dottoressa avrà un parto prematuro, mentre la protagonista dello sceneggiato metterà al mondo la piccola Leyla, nata dal matrimonio con Demir Yaman (Murat Ünalmış). Non passerà molto per assistere a una tragedia, visto che la secondogenita di Altun rischierà di morire a causa di una distrazione di Fadik. LA bambina farà prendere un grosso spavento ai suoi cari nell’istante in cui cadrà dal terrazzo della tenuta Yaman.

Per fortuna la piccola verrà subito ricoverata in ospedale, dopo che verrà accompagnata dalla madre, che ovviamente temerà di perderla dopo aver assistito alla sconvolgente scena. Per merito dell’intervento dei medici, la sorella di Adnan (Ömer Fethi Canpolat) riuscirà a sopravvivere: il responso sulle sue condizioni di salute sarà positivo.

Altun in procinto di divorziare dal marito, Hakan si presenta con una falsa identità

Nel contempo Zuleyha sarà in procinto di divorziare dal marito, dopo aver appreso che le ha nascosto di aver dato dei soldi a Hulya per quindici anni per non farle confessare di essere rimasta paralizzata per colpa sua.

Intanto Altun, a seguito della scomparsa di Demir, potrà contare sul supporto di Hakan (İbrahim Çelikkol), l’azionista della Yaman Holding, che proverà a ottenere la sua fiducia con la falsa identità di Mehmet Kara.

L’evidente complicità tra quest’ultimo e Zuleyha non passerà di certo inosservata. La new entry avrà una rilevanza importante nella quarta stagione della soap opera e sarà deciso a vendicarsi con la sua vecchia conoscenza Demir. A sorpresa Zuleyha intraprenderà una relazione sentimentale con Hakan, anche se le causerà non pochi problemi.