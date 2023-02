Non è passata neppure una settimana da quando alcuni siti di Gossip hanno riportato l'indiscrezione sul possibile ritorno di Emma e Stefano ad Amici: qualche giornalista ha spiazzato i fan sostenendo che Maria De Filippi avesse scelto i due ex fidanzati per la giuria del prossimo serale. Oggi, 1° febbraio, Giuseppe Candela ha smentito questo rumor scrivendo che né Marrone né De Martino dovrebbero essere nella commissione esterna del talent-show che li ha scoperti e lanciati nel mondo dello spettacolo più di 10 anni fa.

Aggiornamenti sul futuro di Amici

Mentre negli studi di Amici è in corso la registrazione della 19esima puntata (quella che andrà in onda domenica 5 febbraio), in rete ha iniziato a farsi strada una nuova indiscrezione sul cast della fase serale.

Qualche ora prima di scoprire se qualche allievo ha ottenuto la maglia oro, i fan sono stati aggiornati sulle scelte che Maria De Filippi starebbe facendo in questo periodo che precede l'esordio in prime time del suo talent-show.

Il giornalista Candela, infatti, si è esposto per smentire il ritorno di Stefano De Martino ed Emma Marrone nella giuria del serale di Amici 2023: "Si erano conosciuti all'interno della scuola, poi si erano lasciati perché lui l'aveva tradita con Belen Rodriguez".

"Da una parte Emma Marrone, dall'altra Stefano De Martino. Da qualche giorno si vocifera di una partecipazione dei due ex in coppia al serale, più precisamente nella giuria", inizia così il breve articolo che il collaboratore di D'Agostino ha dedicato alla vicenda.

Mistero sul cast del prime time di Amici

"In realtà, si tratta di una fake news.

I due non saranno nella giuria né in coppia né in solitaria", ha concluso il giornalista che il 1° febbraio ha smentito un rumor che aveva fatto gioire i fan di entrambi nei giorni scorsi.

Ricapitolando, stando a questo nuovo retroscena, Emma e Stefano non dovrebbero far parte della commissione esterna del serale di Amici, che inizierà a metà marzo su Canale 5.

La cantante salentina ha già partecipato a varie edizioni nel talent-show nel ruolo di direttore artistico (da sola o insieme alla collega Elisa), mentre De Martino è stato giudice del prime time negli ultimi due anni con Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia.

Maria De Filippi, però, per il 2023 avrebbe deciso di rinnovare del tutto la giuria che dovrà valutare e commentare le esibizioni dei cantanti e dei ballerini che riusciranno ad ottenere la maglia oro.

Attesa per gli spoiler di Amici

Per scoprire i nomi dei veri giudici del serale di Amici 22, i fan dovranno attendere ancora un po' di tempo: visto che la prima puntata sarà trasmessa nella seconda metà di marzo, è molto probabile che il cast fisso venga svelato a ridosso dell'esordio su Canale 5.

Attualmente, infatti soltanto due titolari della classe hanno la certezza di partecipare al debutto in prime time: i ballerini Isobel e Ramon hanno convinto la maestra Alessandra Celentano a promuoverli con largo anticipo.

Mercoledì 1° febbraio, inoltre, è prevista la registrazione della 19esima puntata: le anticipazioni che trapeleranno nel tardo pomeriggio (nel momento in cui scriviamo, le riprese sono ancora in corso), aggiorneranno i telespettatori su eventuali nuovi accessi al serale, eliminazioni o sostituzioni.

Nell'ultima settimana, ben tre allievi sono stati mandati a casa dai professori: Samuel è stato "rimpiazzato" con Alessio da Raimondo Todaro, Vanessa è stata eliminata da Emanuel Lo, Eleonora è stata esclusa in un recente daytime.

Anche altri alunni sono a rischio nello speciale che andrà in onda domenica prossima: Maddalena e Wax hanno compiti difficili, NDG non è apprezzato dai compagni e Samu ha una sfida in sospeso.