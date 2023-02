Il serale di Amici 22 si avvicina e già trapelano le prime indiscrezioni sulla giuria. I nomi che circolano da alcuni giorni sul web sono quelli di Stefano De Martino ed Emma Marrone, vincitrice del talent nel 2010.

Su un famoso giornale di gossip si legge: "Emma Marrone e Stefano De Martino di nuovo insieme. Per i fan della cantante salentina e l'ex ballerino e conduttore volto Rai è tempo di gioire. Entrambi, infatti, quest'anno saranno in giuria nel serale di Amici 22". Si tratterebbe in realtà soltanto di una fake news: a rivelarlo è stato, nelle scorse ore, il portale Dagospia.

Nessun ritorno ad Amici per Emma Marrone e Stefano De Martino

Dagospia precisa che né Emma né Stefano torneranno nel programma che li ha portati al successo più di dieci anni fa. I due sarebbero entrambi impegnati in altri progetti lavorativi. La cantante salentina, che duetterà a Sanremo 2023 con Lazza che l'ha voluto nella serata cover sul palco dell'Ariston insieme a lui, sta preparando il nuovo alnum di inediti. Stefano invece è ormai un volto di punta di Rai 2 e presto tornerà in prima serata al bancone del Bar Stella. La trasmissione ha avuto un riscontro positivo da parte del pubblico, come dimostrano gli ascolti sempre in salita.

Pace fatta tra i due ex fidanzati dopo l'addio

Chi si aspettava di rivederli insieme rimarrà deluso.

Così come resterà deluso chi si aspettava magari frecciatine o ricordi nostalgici. Emma Marrone e Stefano De Martino infatti hanno un rapporto cordiale e affettuoso. Tra i due non c'è più alcun rancore o risentimento e il ballerino ha mostrato alla sua ex fidanzata la sua vicinanza per la scomparsa del padre con cui ha sempre avuto un buon legame.

In una recente intervista poi, il marito di Belen Rodriguez ha dichiarato che Emma è una bellissima persona e oggi ricorda la loro relazione con affetto. Stefano poi ha detto di essere orgoglioso del percorso artistico fatto dalla sua ex fidanzata, che dalla vittoria di Amici nel 2010 è riuscita ad affermarsi nel panorama musicale italiano con singoli ed album di successo.

Proprio nella trasmissione di Maria De Filippi, è scattata la scintilla con la showgirl argentina. Era il 2012 e i due dopo alcuni mesi convolarono a nozze. Un colpo di fulmine che ha portato alla nascita del loro unico figlio Santiago.

I due, spesso al centro del gossip, dopo diverse separazioni sono tornati insieme e vivono felicemente la loro storia d'amore. Nei giorni scorsi Belen è stata accusata di essere troppo magra da un suo fan su Instagram.