Il 17 febbraio è stata registrata una nuova puntata di Amici di Maria, che verrà trasmessa domenica 19 febbraio su Canale 5 a partire dalle 14:00. Stando alle anticipazioni rilasciate da Amicii_news, non mancheranno momenti di forte tensione e di grande gioia.

In particolare, saranno chiamati in studio Vessicchio, Mr.Rain, Sangiovanni ed Eleonora Abbagnato in qualità di giudici. Gli allievi dovranno dimostrare di meritare la maglia per il serale, ormai sempre più vicino.

Gara di canto e di ballo ad Amici 22

Nel corso del prossimo appuntamento con Amici, non potranno mancare le consuete gare per le rispettive categorie di ballo e canto.

Per quanto riguarda il primo gruppo di allievi, farà il suo ingresso in studio Eleonora Abbagnato come giudice. Al primo posto si posizionerà Maddalena, seguita da Samu, Gianmarco, Megan, Alessio, Mattia, Benedetta e, infine, Paky.

Per ciò che concerne gli allievi di canto, si troveranno a dover essere giudicati da Mr.Rain, Sangiovanni e Beppe Vessicchio. Secondo il giudizio dei tre professionisti, si posizionerà al primo posto Wax, seguito da Angelina, Aaron, Federica, Cricca, Ndg, Mezcal, Niveo e Piccolo G.

I primi di entrambe le classifiche avranno la possibilità di ricevere l'ambita maglia per il serale. Emanuel Lo, in collegamento da casa, deciderà di consegnare la felpa dorata alla sua allieva.

Mentre, per quanto rigurada Wax, la sua insegnante Arisa preferirà attendere.

Tuttavia, i professori visioneranno anche le classifiche generali e, per il canto, risulterà al primo posto Angelina. Pertanto, Lorella Cuccarini le assegnerà la maglia del serale.

Altre prove importanti ad Amici 22

Durante la prossima puntata di Amici, gli allievi dovranno affrontare anche altre prove difficili.

L'insegnante Emanuel richiederà una gara di improvvisazione ad alcuni ballerini. In particolare, dovranno confrontarsi sull'interpretazione: i primi sessanta secondi saranno dedicati alla rabbia, durante i quali verranno legati ai polsi con un elastico; negli altri sessanta secondi dovranno mostrare la felicità. A partecipare saranno Ramon, Samu, Paky e Gianmarco.

Sarà quest'ultimo il vincitore.

Inoltre, gli allievi dovranno affrontare una gara estemporanea di canto e ballo. Per quanto riguarda la prima categoria, verranno scelti Aaron, Piccolo G e Wax. Quest'ultimo otterrà la preferenza e avrà la possibilità di avere un proprio concerto. Purtroppo, però, dopo la prova Aaron si sentirà molto turbato perché commetterà un piccolo errore. Per aiutarlo, Maria richiamerà in studio il giudice, Beppe Vessicchio, il quale assisterà ad una nuova esibizione del cantante ed esprimerà un parere altamente positivo nei suoi confronti per rincuorarlo.

Per ciò che riguarda la seconda categoria, invece, verranno scelti Mattia, Ramon e Maddalena. Tuttavia, saranno scelti tutti e tre da Kledi per partecipare ad un evento in onore di Carla Fracci affiancati da vari professionisti.

Maglie per il serale di Amici 22

Nel corso del prossimo appuntamento con Amici, la padrona di casa, Maria, spronerà gli insegnanti ad assegnare le maglie per il serale, poiché il tempo stringe. Tuttavia, dopo aver valutato attentamente i progressi del suo allievo, la maestra Celentano conferirà la felpa dorata a Gianmarco.

A vincere la prova Tim sarà nuovamente Mattia, il quale ringrazierà il pubblico votante. Per quanto riguarda la prova Oreo sarà Isobel ad ottenere il titolo. Mentre Jore non sarà presente in studio poiché, nel corso della settimana, ha abbandonato la scuola per problemi personali. Infine, Angelina, su richiesta della conduttrice, si troverà a dover sponsorizzare l'uscita della compilation con gli inediti dei vari cantanti.