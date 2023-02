Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55 circa. Nel corso della settimana che va dal 27 febbraio al 3 marzo, non potranno mancare nuovi e avvincenti colpi di scena.

In particolare, l'attenzione è posta su Gemma. La giovane donna, ultimamente, ha deciso di dare una possibilità a Carlos, lasciandosi andare con lui. Tuttavia, anche con il suo ex fidanzato Marco ha avuto modo di riavvicinarsi. Adesso, però, deve fare i conti con qualcosa di inatteso.

I bozzetti di Maria per il Paradiso delle Signore

Nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, finalmente i bozzetti di Maria vengono approvati. Pertanto, la giovane sarta deve passare alla realizzazione dei prototipi, ma continua ad essere assalita dai dubbi. Nel frattempo, Matilde non ce la fa più a sopportare la presenza della giornalista Diletta, soprattutto perché è venuta a conoscenza di ciò che pensa di lei Vittorio.

Poco dopo, Umberto suggerisce a Tancredi di essere sincero con sua moglie, rivelandole i loro piani. Intanto, il rapporto tra Marcello e Adelaide continua ad evolversi, contro ogni aspettativa. A tal proposito, Ludovica inizia ad ingelosirsi e Umberto ad infastidirsi.

Successivamente, Clara capisce che Irene, nonostante cerchi di dimostrare il contrario, è interessata ad Alfredo e ci resta malissimo.

Nel frattempo, quando Ezio si decide a confessare tutta la verità a Veronica, accade qualcosa di inimmaginabile: Gemma sviene improvvisamente in seguito a un malore. In ospedale le sue condizioni continuano a peggiorare.

Pertanto, il signor Colombo rimanda il suo colloquio con la compagna.

L'articolo di Diletta per il Paradiso Market

Intanto, Tancredi pensa ad un modo infallibile per cercare di attirare sua moglie dalla sua parte. Invece, Alfredo cerca il supporto di Clara per conquistare la sua amata Irene, ma questa volta non riceve il suo aiuto.

Nel contempo, Vittorio e Matilde sono alle prese con una decisione importante: pubblicare o meno l'articolo di Diletta per il Paradiso Market. La decisione è molto delicata poiché il tema affrontato riguarda l'educazione sessuale delle ragazze.

Per sciogliere ogni dubbio, Roberto chiede un parare alle Veneri del Paradiso. Dopo un'attenta riflessione, però, Conti annuncia a tutto il suo staff che ha intenzione di accettare la pubblicazione dell'articolo, scatenando l'immediata reazione della giovane Frigerio.

Successivamente, Palma cerca di capire quali siano le vere ambizioni di suo figlio Francesco, poiché qualcosa lo blocca profondamente. Tuttavia, quando Maria è in difficoltà per le stoffe da utilizzare per la creazione dei suoi abiti, il giovane Rizzo trova un modo per aiutarla.

Una notizia inaspettata

Dopo varie analisi, i medici comunicano a Gemma una notizia inattesa: è in dolce attesa. Purtroppo, però, non riesce proprio a rivelare tutto a sua madre ed inizia a nascondere il suo stato. Nel frattempo, Matilde è sempre più convinta di dover prendere posizione per quanto riguarda i piani di suo marito.

Poco dopo, Vittorio annuncia a Diletta che il suo articolo è destinato ad essere pubblicato in prima pagina della copertina del Paradiso Market. La giornalista, pertanto, non riesce a stare più nella pelle. Sfruttando un pretesto, si reca a casa del pubblicitario. Intanto, Francesco prende una decisione che fa infuriare Maria. La sarta, però, in un secondo momento, comprende le sue motivazioni.

Nel frattempo accade qualcosa di inimmaginabile: Ezio non se la sente di lasciare Veronica e dichiara il suo amore eterno a Gloria. Tuttavia, la signora Zanatta ha in mente altro in questo momento. Ha capito a cosa sia collegato il malore della figlia e la mette con le spalle al muro, trovando conferma dei suoi dubbi: Gemma è incinta ma non si sa chi sia il padre. Dando per scontato che sia di Carlos, il signor Colombo lo convince ad assumersi le sue responsabilità.

Alfredo, per fare colpo su Irene, fa in modo che la Venere del Paradiso si riavvicini a suo padre, facendole un gran regalo.