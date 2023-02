L'Isola dei Famosi 2023 è alle porte e i provini a caccia dei nuovi naufraghi sono cominciati da tempo. Sul web e sui social iniziano a trapelare già le prime anticipazioni e con esse anche i primi curiosi aneddoti. Uno, vedrebbe protagonista, come svelato su Instagram dall'esperta di gossip e cronaca rosa Deianira Marzano, la showgirl Flavia Vento. Pare che la donna, esclusa dal cast, dopo il provino, sia scoppiata a piangere a dirotto.

Flavia Vento, il provino per il reality Mediaset sarebbe andato male: lacrime e disperazione

La produzione del reality avrebbe detto un "secco no" a Flavia Vento e la donna, che si sarebbe presentata ai provini con sua sorella, non l'avrebbe per niente presa bene, reagendo malissimo.

La showgirl, già in passato, è stata una naufraga. La prima volta nel 2008, la seconda nel 2012, nella versione L'Isola dei famosi all stars. In entrambi i casi però, ha fatto ritorno in Italia dichiarando di non riuscire a sopportare la mancanza dei suoi amati amici a quattro zampe. La donna non è nuova agli addii ai reality. Ha infatti lasciato la Fattoria nel lontano 2004, il Grande Fratello Vip nel 2021 e recentemente La Pupa e il Secchione, condotta da Barbara D'Urso. Anche questa volta ha giustificato l'abbandono dichiarando di sentire la mancanza dai suoi cani.

Prime anticipazioni sull'Isola dei Famosi 2023: chi saranno i naufraghi?

Il no alla showgirl Flavia Vento, non è l'unica indiscrezione trapelata, in queste ore, sul reality Mediaset che vedrà al timone Ilary Blasi.

La conduttrice torna per la prima volta in televisione, dopo la separazione da Francesco Totti. Il settimanale Nuovo ha poi svelato il nome di colui che potrebbe essere il primo naufrago dell'edizione 2023. Si tratta di Luca Di Carlo, avvocato di Ilona Staller (Cicciolina). L'uomo, in studio, lo scorso anno, per supportare la sua assistita, sbarcata sulle spiagge honduregne, divertì il pubblico con i suoi look stravaganti e le gag con l'opinionista Nicola Savino.

Avrebbe poi detto no ad una sua partecipazione Patrizia Rossetti, reduce dall'esperienza nella casa del Grande Fratello Vip 7.

Riguardo l'inviato, pare che non sarà più Alvin. Da giorni, circola insistente sul web e sui social, il nome del volto di Forum ed ex gieffino Paolo Ciavarro. Il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, felicemente fidanzato con Clizia Incorvaia, potrebbe salpare nel mar dei Caraibi.

E gli opinionisti? Stando alle indiscrezioni, sembrerebbe sia stata riconfermata Vladimir Luxuria. Accanto a lei, la new entry Enrico Papi che prenderà il posto di Nicola Savino, passato all'emittente televisiva TV8.