Quando mancano circa tre settimane all'inizio del serale, nella scuola di Amici sono all'ordine del giorno gli esami, le interrogazioni e i confronti tra professori.

Alla fine del daytime del 21 febbraio, ad esempio, Todaro ha criticato Megan e il percorso che ha fatto da settembre a oggi: secondo il docente, la ballerina sarebbe peggiorata e Emanuel Lo non la starebbe aiutando ad emergere. Verifiche anche per Lorella Cuccarini ai suoi allievi Cricca, Niveo e NDG, tutti in corsa per la conquista della maglia oro.

Aggiornamenti sul pomeridiano di Amici

Mancano soltanto due speciali domenicali al debutto di Amici in prima serata: salvo cambi di programma, il serale del talent-show inizierà sabato 18 marzo, ma le registrazioni settimanali si fermeranno molto prima (l'ultima è prevista per giovedì 2 marzo).

Visto che la prossima fase è alle porte, gli insegnanti della scuola sono alla ricerca di risposte sui ragazzi che ancora non hanno ottenuto la maglia oro.

Attualmente sia Rudy Zerbi che Lorella Cuccarini hanno incontrato i loro allievi, li hanno interrogati e si sono fatti un'idea su chi merita l'accesso al serale e chi non è ancora pronto. Queste decisioni, però, i professori le comunicheranno ai talenti e al pubblico nel corso delle puntate in onda il 26 febbraio e il 5 marzo.

Degli alunni che sono stati esaminati, Piccolo G ed NDG sembrano quelli più a rischio: il primo ha commesso un errore durante l'esibizione davanti al suo tutor, il secondo non si è esibito per volere della sua docente di riferimento.

Siparietto per Carnevale ad Amici

Tra un momento di tensione e l'altro, gli autori di Amici hanno deciso di inserire un divertente siparietto che Isobel e Gianmarco hanno messo in questi giorni.

La maestra Celentano è stata vittima di uno scherzo per Carnevale: la ballerina le ha fatto credere di essere in crisi e di volersi confrontare solo con lei. La "scenetta" è durata un bel po', tant'è che è anche arrivato un Vigile del Fuoco che ha forzato la porta della sala relax per rendere il tutto ancora più credibile.

Alessandra non si è arrabbiata per la bonaria presa in giro, anzi ha sorriso e si è divertita a giocare con due dei ragazzi che ha già promosso alla prossima fase del talent-show.

Del team capitanato dalla prof di danza classica, infatti, soltanto Paky non ha ancora ottenuto la maglia oro: Isobel, Gianmarco e Ramon parteciperanno alla puntata d'esordio prevista il 18 marzo.

Scontro tra docenti ad Amici

Nell'attesa che anche gli insegnanti di ballo inizino le interrogazioni, il 21 febbraio è stato trasmesso su Canale 5 il confronto che Raimondo ed Emanuel Lo hanno avuto su un'allieva che è passata dalla squadra di uno a quella dell'altro.

Todaro ha convocato Megan in studio e, prima di dirle cose pensa del suo percorso, le ha mostrato il video di una vecchia esibizione e poi le ha chiesto di ballare una recente coreografia sui tacchi.

Alla fine della musica, poi, il siciliano ha commentato: "Io ti trovo peggiorata, non ti ha fatto bene questo cambio.

Tu hai una carica tale che a volte risulti volgare".

Tali parole hanno fatto storcere il naso al suo attuale tutor. Emanuel, infatti, ha difeso la ragazza dalle critiche e si è detto felicissimo di averla nel suo team.

La puntata di Amici è terminata con il vivace botta e risposta tra i due componenti della commissione interna, un confronto che non dovrebbe incidere sulla decisione che uno di loro prenderà quando gli sarà chiesto se Megan merita di partecipare al serale o se gli altri danzatori della scuola sono più preparati di lei.