Circolano in queste ore le anticipazioni della puntata di Amici registrata il 1° febbraio, che verrà trasmessa su Canale 5 domenica 5 febbraio.

Chi era in studio fa sapere che Samu ha fatto la sfida e l'ha vinta, tornado di diritto tra i titolari. Megan, invece, ha deciso di cambiare tutor: da Raimondo Todaro la ballerina è passata a Emanuel Lo, che l'ha accolta a braccia aperte. Durante le riprese odierne, Maria De Filippi è tornata sul "Capodanno-gate" spiegando a Wax perché si è tanto arrabbiata con lui per quello che ha fatto.

Aggiornamenti sul nuovo appuntamento con Amici

Sono accadute tante cose nella 19^ puntata di Amici: gli spoiler delle riprese dell'1 febbraio, però, sono piuttosto rassicuranti perché non parlano di nuove eliminazioni. Tutti gli allievi della scuola sono riusciti a riconfermarsi nel cast, anche Samu: il ballerino ha fatto la sfida che aveva in sospeso da tre settimane, l'ha vinta ed è rientrato ufficialmente nel team capitanato da Emanuel Lo.

A proposito dell'insegnante di ballo hip-hop, oggi ha chiesto a Megan di cambiare "casacca". Dopo aver sentito la giovane parlare male del suo tutor Todaro e delle coreografie che le assegna, l'altro docente della scuola le ha proposto di diventare una sua alunna: la ragazza ha accettato e d'ora in poi sarà seguita da Emanuel e non più da Raimondo.

Quest'ultimo, però, può consolarsi con la latinista che ha fatto entrare durante la settimana: la new entry si chiama Benedetta ed è stata scelta nonostante sia ferma da tre anni per un infortunio.

La conduttrice di Amici fa chiarezza

Un'anticipazione che i fan di Amici non si aspettavano, è quella sulle spiegazioni che Maria De Filippi ha dato a Wax in merito all'atteggiamento freddo che ha avuto nei suoi confronti dopo il "fattaccio" di Capodanno.

La presentatrice ha informato il cantante di essersi comportata in quel modo così rabbioso perché ci tiene a lui ed era delusa da quello che aveva combinato la sera del 31 dicembre. Wax ha ringraziato la conduttrice e si è commosso quando ha avuto l'opportunità di cantare il suo ultimo inedito.

Nonostante questo, nella puntata registrata il 1° febbraio Wax è arrivato ultimo nella gara giudicata da Beppe Vessicchio, Francesco Sarcina e Baby K: per il giovane è il terzo piazzamento negativo consecutivo.

Due grandi assenti ad Amici

A ricevere i voti più alti dai giudici della puntata, sono stati Niveo per il canto e Maddalena per il ballo: i professori Lorella Cuccarini e Emanuel Lo hanno preferito rimandare l'accesso al serale del loro allievi nonostante quest'ottimo risultato.

Il 1° febbraio, dunque, nessun titolare ha ottenuto il pass per la prossima fase del programma, alla quale parteciperanno sicuramente Ramon e Isobel.

Quando Maria ha convocato Cricca per eseguire il compito assegnatogli in settimana, c'è stata una lunga discussione tra la sua tutor e Arisa: le due docenti hanno litigato per un bel po' ma alla fine il ragazzo ha superato la prova brillantemente.

Alla registrazione non hanno partecipato due protagonisti della ventiduesima edizione di Amici: il cantante Aaron e il latinista Mattia non erano in studio e di loro non si è mai parlato.

Visto che di recente sia Gianmarco che NDG hanno saltato una puntata per motivi di salute, è probabile che sia successa la stessa cosa con i titolari che in queste ore non si sono esibiti davanti ai giurati presenti (a valutare le performance dei ballerini, è stata Rossella Brescia).