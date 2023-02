Questo mercoledì 1° febbraio è stata registrata una puntata di Amici. Gli spoiler che stanno trapelando dagli studi Elios, fanno sapere che sono accadute tante cose durante le riprese: le consuete gare di canto e ballo, due mini competizioni per aggiudicarsi dei premi, sfide e l'esecuzione dei compiti assegnati dai professori nei giorni scorsi.

Le novità dagli studi di Amici

Mercoledì 1° febbraio, Maria De Filippi ha condotto lo speciale di Amici che il pubblico potrà vedere in tv domenica 5 febbraio. Che ha preso parte alla registrazione odierna, sta iniziando a riportare le anticipazioni di quello che è successo in studio.

I daytime che hanno preceduto questa puntata, hanno regalato molti colpi di scena: Todaro ha eliminato Eleonora e ha preso Benedetta nel suo team (entrambe sono ballerine di latinoamericano), gli altri prof di ballo hanno assegnato dei compiti a Maddalena e Megan, Samu ha continuato a prepararsi per la sfida che ha in sospeso da quasi un mese.

Il titolare della squadra capitanata da Emanuel Lo, infatti, rientrava tra quegli allievi che hanno ricevuto un provvedimento disciplinare per l'ormai famoso "fatto grave" di Capodanno, ma fino ad oggi non conosceva ancora il suo destino visto che il confronto con un talento esterno è stato rimandato per tre volte consecutive.

Oggi la sfida si è svolta e il danzatore hip-hop ha ripreso possesso della sua felpa dopo aver battuto il "rivale".

Confronti e classifiche per i ragazzi di Amici

Anche alcuni cantanti della classe hanno ricevuto dei compiti da preparare in vista della registrazione odierna: Zerbi ha criticato Wax per l'esuberanza che ha sul palco, e per questo gli ha chiesto di proporre una sua versione di un noto brano di Irama.

Arisa, invece, ha voluto mettere alla prova Cricca: a qualche settimana dal suo rientro nella scuola (il ragazzo è stato eliminato e poi ripescato in via eccezionale dopo il "Capodanno-gate"), il titolare del team Cuccarini ha dovuto fare i conti con le prime difficoltà.

Come di consueto, tutti i ragazzi hanno partecipato alle gare di canto e ballo: chi si è classificato al primo posto in entrambe le categoria, ha avuto la possibilità di esibirsi un'altra volta davanti al proprio docente di riferimento per convincerlo a consegnargli la maglia dorata del serale (la volta scorsa Paky e Piccolo G hanno ricevuto il "no" momentaneo di Alessandra e Rudy).

Cambia la squadra di Raimondo ad Amici

Tra la registrazione di una settimana fa e quella di oggi, 1° febbraio, sono cambiate delle cose soprattutto in uno dei team della scuola. Raimondo Todaro ha preso tre decisioni inaspettate, alcune delle quali hanno fatto storcere il naso al "veterano" Mattia Zenzola.

In soli sette giorni, dunque il professore di ballo ha mandato a casa Samuel ed Eleonora (il primo con una sostituzione, la seconda con un'eliminazione diretta) e ha "arruolato" nella sua squadra Benedetta. Quest'ultima è una giovane danzatrice di latinoamericano che non ha potuto calcare i palcoscenici per tre anni a causa di un grave infortunio. La decisione del siciliano ha lasciato perplessi gli altri alunni perché manca poco più di un mese all'inizio del serale e lui sembra credere più nelle new entry che nei ragazzi che ha scelto a settembre.

Megan, per esempio, ha detto chiaramente di non sentirsi valorizzata dal suo tutor e che una coreografia assegnatale da Emanuel Lo come compito la valorizza molto di più di tutte quelle che Raimondo le ha dato in questi mesi. In questa registrazione la giovane ha cambiato docente di riferimento ed è entrata a far parte del gruppo di allievi di Emanuel.

Alla puntata non hanno partecipato né Mattia né Aaron probabilmente per motivi di salute.