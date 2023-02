Quello che è andato in onda oggi, lunedì 20 febbraio, è stato un daytime di Amici totalmente incentrato sul serale e sulle maglie che i professori hanno assegnato o devono ancora assegnare. Maddalena, Angelina e Gianmarco hanno festeggiato la loro promozione alla prossima fase del talent-show, mentre gli allievi del team Zerbi hanno sostenuto un esame che potrebbe rivelarsi decisivo per il loro futuro nella scuola. Piccolo G ha commesso un errore sul palco e Rudy non l'ha presa bene: i fan temono che il cantante possa essere estromesso dalla rosa dei titolari in maglia oro.

Aggiornamenti sui ragazzi di Amici

Visto che mancano solo due registrazioni prima dell'inizio del serale di Amici, i professori si sono messi al lavoro per capire quanti e quali allievi meritano di partecipare alle puntate in prima serata.

Nel corso del pomeridiano che è stato trasmesso in tv il 20 febbraio, per esempio, Rudy Zerbi ha convocato i suoi tre allievi in studio e li ha interrogati.

L'insegnante è apparso molto serio e concentrato quando ha chiesto ai talenti del suo team di esibirsi su cover o inediti per dimostrargli di essere all'altezza dello show che esordirà su Canale 5 il 18 marzo prossimo.

Piccolo G è stato il primo ad essere esaminato dal suo tutor e, forse preso dall'ansia e dall'emozione, ha commesso un errore.

Il cantante della scuola, infatti, ha sbagliato l'attacco di un brano di Lucio Battisti e si è fermato dicendo di non sentire bene la base.

Le preoccupazioni dopo lo scivolone ad Amici

Rudy non ha voluto che Piccolo G ricominciasse dall'inizio e, in assoluto silenzio, gli ha chiesto di fare un'altra cover.

Anche se non ha fatto particolari commenti (se non che questo errore rispecchierebbe perfettamente il percorso del ragazzo all'interno della scuola di Amici), il docente l'ha mandato al banco ed è passato oltre.

Aaron ha portato sul palco la sua versione di "Per due che come noi", mentre Mezkal ha intonato un suo inedito e un pezzo in inglese con la chitarra.

Al termine dell'interrogazione, Zerbi ha ringraziato i suoi allievi e li ha invitati a tornare in sala relax.

Il daytime del 20 febbraio, dunque, si è concluso senza che il professore di canto emettesse verdetti (positivi o negativi) sui componenti della sua squadra.

Molti fan si aspettavano che Rudy consegnasse almeno una maglia oro (magari ad Aaron) o che mandasse a casa qualcuno dopo questi esami, invece non è accaduto nulla di tutto ciò.

Attesa per le nuove riprese di Amici

Il pomeridiano di Amici è finito con il rientro in casetta dei tre allievi sotto esame e con i commenti che hanno fatto a quello che era appena successo in studio.

Piccolo G, in particolare, si è lamentato che il "beat" della sua canzone non era a tempo e che per questo motivo avrebbe sbagliato: quando i compagni gli hanno chiesto perché non ha detto questa cosa anche a Zerbi per giustificare il suo "scivolone", il ragazzo non ha saputo rispondere.

Il titolare della scuola, comunque, si è detto molto preoccupato per come è andata la sua interrogazione: a differenza di Aaron e Mezkal che hanno fatto bene, lui ha commesso un errore e questo potrebbe costargli l'accesso al serale.

Da qui alle prossime due registrazioni (previste per il 23 febbraio e il 2 marzo, salvo cambi di programma), infatti, i professori dovranno decidere quanti e quali alunni potranno ottenere il pass per la prima serata, alla quale parteciperanno sicuramente Angelina, Maddalena, Gianmarco, Isobel e Ramon.

I fan del talent-show, però, temono che qualche alunno possa essere eliminato ad un passo dal sogno di esibirsi sul prestigioso palco del serale.