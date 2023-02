Continuano le vicende dei protagonisti della soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 27 febbraio al 3 marzo saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Il processo contro Lello Valsano giungerà a conclusione. Per Silvia il momento di crisi economica finirà per ripercuotersi anche nella vita privata, la donna comincerà ad avere problemi di fiducia nei confronti del suo compagno Giancarlo. Luca, una volta tornato a Napoli, deciderà di candidarsi come nuovo primario del San Filippo. Otello cercherà di accorciare le distanze con Riccardo e lo inviterà a pranzo.

L'uomo però dovrà anche fare i conti con Teresa, con la quale avrà una spiacevole discussione. Per Roberto e Marina le cose non andranno meglio.

Il ritorno di Luca e i ricordi di Giulia

L'imminente conclusione del processo contro Lello Valsano farà aumentare l'ansia di Niko e Viola, impazienti di conoscere quale condanna verrà data all'assassino di Susanna. La crisi economica del Vulcano si farà sempre più insostenibile, per questo motivo Silvia si scontrerà duramente con Giancarlo. Il ritorno a sorpresa di Luca, dopo tanti anni, riaccenderà dei vecchi ricordi in Giulia Poggi. Intanto Roberto e Marina al loro rientro in città saranno costretti a confrontarsi con la dura realtà che li attende e non sarà affatto facile.

Le condizioni economiche di Silvia peggioreranno in maniera drastica, ciononostante la donna continuerà a rifiutare l'aiuto del suo compagno, che si rivelerà completamente inaffidabile. Luca invece confesserà che ben presto potrebbe ottenere l'incarico di primario al San Filippo e un incontro casuale non farà che fortificare la sua volontà.

Le domande di Roberto

Per Niko e Viola Bruni arriverà il momento di scoprire l'esito finale del processo. Roberto Ferri invece continuerà a interrogarsi su come gestire il suo rapporto con Marina dopo l'arrivo di Lara e il bambino nella sua vita. Il rapporto tra Silvia e Giancarlo forse è prossimo alla rottura capolinea, mentre Otello cercherà in tutti i modi di rassicurare la donna.

Salvatore Cerruti invece continuerà a interrogarsi su quali siano i suoi reali sentimenti nei confronti di Castrese, e farà fatica a stargli lontano. Otello deciderà di invitare a pranzo Riccardo, il fidanzato di sua nipote Rossella, mettendo in conto anche un probabile rifiuto da parte del medico.

Alberto Palladini, desideroso di riscattarsi, vorrà cambiare studio. Luca riuscirà a far disertare a Michele un noioso pranzo di famiglia al Vulcano. Otello dovrà affrontare una discussione con Teresa.