La soap opera Terra Amara prosegue la propria messa in onda su Canale 5.

Le anticipazioni delle puntate trasmesse dal 27 febbraio al 4 marzo, rivelano che Yilmaz e Demir finiranno in prigione. In attesa del processo, Akkaya verrà rilasciato, mentre il figlio di Hunkar rimarrà in carcere perché accusato dell'omicidio di Cengaver.

Intanto Yilmaz vorrà scusarsi con Zuleyha dopo aver letto il frammento della sua lettera. Fekeli però, inviterà il figlioccio a riflettere sulla questione, visto che ormai è un uomo sposato e Mujgan lo ama molto.

Spoiler Terra Amara fino al 4 marzo: Zuleyha vuole cacciare Gaffur e Saniye

Zuleyha tenterà di entrare in prigione per parlare con il marito, ma verrà ostacolata da Saniye. Nel frattempo, Gaffur rivelerà a Saniye di aver nascosto la lettera scritta da Zuleyha in passato. Hunkar e la nuora avranno una forte discussione. La giovane vorrà infatti che Yaman cacci di casa il capomastro e la moglie in seguito agli ultimi avvenimenti. Mentre la suocera, pur ritenendo colpevole Gaffur, si appellerà all'assenza di prove contro di lui per farlo rimanere alla villa.

Intanto Akkaya, venuto a sapere della morte di Cengaver, mediterà vendetta. Il giovane inoltre, vorrà avere un confronto con la sua ex fidanzata.

Di fondamentale importanza sarà Gulten, che aiuterà i due ex fidanzati ad incontrarsi.

Nel frattempo, Demir simulerà dal carcere un'aggressione. L'uomo si pugnalerà con un punteruolo e finirà in ospedale, dove verrà operato da Mujgan. A questo punto Demir irromperà all'incontro tra Zuleyha e Yilmaz, costringendo la moglie a fuggire con lui.

Trame Terra Amara, spoiler nuove puntate: Yilmaz blocca l'auto di Hunkar

Yilmaz avviserà Fekeli della fuga di Demir e Zuleyha, poi si metterà sulle loro tracce e intercetterà la macchina di Hunkar. Al suo interno però, ci sarà solo la matrona Yaman e non i due fuggitivi. Intanto Julide interrogherà Mujgan e la dottoressa capirà inoltre che Yilmaz le ha mentito.

Nel bel mezzo della fuga di Demir e Zuleyha, al piccolo Adnan verrà la febbre. Quindi Yaman deciderà per il bene del figlio di far ritorno ad Adana e si recherà da dottor Sabahattin. Il medico visiterà il piccolo, ma avrà anche intenzione di chiamare la polizia per interrompere la fuga di Demir.

Intanto Saniye vorrà adottare il bambino che Seher porta in grembo e offrirà alla donna dei soldi. L'amante di Gaffur accetterà, ma tale proposito non si realizzerà poiché in seguito perderà il bambino.

Intanto Hatip sarà preoccupato e temerà che Demir possa vendicarsi. L'uomo cercherà di usare Sermin come sua protezione.

Infine Hunkar prenderà in mano le redini dell'azienda di famiglia e scoprirà che la situazione economica di quest'ultima è disastrosa.