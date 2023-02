Domenica 12 febbraio 2023 andrà in onda il nuovo pomeridiano di Amici di Maria De Filippi circostanza nella quale stando alle ultime anticipazioni Rudy Zerbi farà entrare nella scuola un nuovo cantante, Mezkal. Stando agli ultimi rumors, il coach starebbe infatti pensando di sostituire uno dei suoi tre cantanti. In una prima fase Mezkal sarà in prova, solo in seguito potrà diventare un concorrente ufficiale. Ospite della puntata Tiziano Ferro che giudicherà la gara di canto.

Ad Amici Rudy Zerbi fa entrare il cantante Mezkal: Piccolo G sostituito?

Nella giornata del 9 febbraio, si è tenuta la nuova registrazione di Amici. Puntata che andrà in onda domenica 12 febbraio a partire dalle 14 su Canale 5. Scorrendo le anticipazioni apparse in rete, si è venuti a sapere che Rudy Zerbi deciderà di far entrare in prova un nuovo cantante. Si tratta di Mezkal, di cui il coach sembra essere entusiasta. Zerbi potrebbe dunque eliminare uno dei suoi tre allievi, più nello specifico uno tra Aaron, Jore e Piccolo G. Il pubblico via Twitter ha il sentore che possa essere Piccolo G a venir sostituito dal suo prof. Per sapere se sarà così, bisognerà attendere le prossime registrazioni.

Chi è Mezkal, il cantante che potrebbe diventare un allievo ufficiale di Amici

Ma chi è il nuovo cantante in prova di Rudy? Sulla sua vita privata, in effetti non si hanno molte informazioni. Si sa però che è molto amico di un'altra cantante, Caffelatte, fidanzata dell'ex di Amici Tancredi. Mezkal è giunto nel Talent di Maria De Filippi con all'attivo già alcuni singoli.

L'ultimo è uscito lo scorso dicembre e si intitola Lucido.

Venendo adesso alla puntata si terranno come al solito le gare di ballo e canto. Per la danza, a giudicare gli allievi sarà la giuria composta da Garrison, Kledi e Kristin Cellini. A vincere sarà Alessio, il ballerino di Raimondo Todaro. Il suo prof però, non gli affiderà ancora la maglia del Serale.

Tiziano Ferro giudice nella puntata di Amici del 12 febbraio

Per quanto riguarda la gara di canto, Maria De Filippi è riuscita ad avere come ospite e giurato nientemeno che Tiziano Ferro. Il cantante di Latina darà il primo posto ad Angelina. Al secondo e terzo posto si piazzeranno invece rispettivamente Aaron e Federica. Anche nel caso di Angelina, la sua coach non le consegnerà la maglia del Serale. Lorella però dirà alla sua allieva che qualora risultasse prima anche nella gara della prossima settimana, avrà l'ambita maglia. Scorrendo le anticipazioni si viene anche a sapere che Rudy e Lorella si commuoveranno nel momento in cui Federica canterà il brano Portami a ballare. Per ulteriori dettagli, non resta che seguire il nuovo pomeridiano di Amici, in onda su Canale 5 domenica 12 febbraio a partire dalle 14.