Domenica 12 febbraio andrà in onda su Canale 5 il nuovo pomeridiano di Amici di Maria. In puntata, Mattia Zenzola eseguirà il compito affidatogli da Alessandra Celentano, che gli farà i complimenti. Insomma, il ballerino di Todaro se la caverà egregiamente. Peccato che proprio durante l'esibizione, subirà un piccolo infortunio al piede. Non dovrebbe essere però nulla di grave. Da segnalare la presenza in studio del cantante Tiziano Ferro, che giudicherà la gara delle cover.

Mattia Zenzola riceve i complimenti di Alessandra Celentano

La registrazione del nuovo pomeridiano di Amici è già stata effettuata e pertanto, sul web, sono già uscite le prime anticipazioni su ciò che andrà in onda domenica 12 febbraio su Canale 5.

In particolare, l'attenzione sarà su Mattia Zenzola, uno degli allievi più amati dal pubblico di questa edizione. Il ballerino in settimana, ha dovuto preparare un compito che gli é stato affidato dalla maestra Celentano. Si tratta di un compito non proprio facile, visto che si tratta di modern contaminato, pieno di tecnicismi. Non proprio il ballo adatto a Mattia che, come ben sanno i fan di Amici, é un ballerino di latino americano. Nonostante questo, Zenzola riuscirà a cavarsela egregiamente, ricevendo persino i complimenti di Alessandra Celentano.

Piccolo infortunio al piede per Zenzola nella puntata di Amici del 12 febbraio

Stando a quanto riportano le anticipazioni, la maestra Celentano darà un voto tra il 5 e il 6 a Mattia.

Stando ai canoni della maestra, si può dire che questo sia un voto alto. da segnalare che durante l'esibizione, il ballerino si farà male a un piede. Sembra si tratti solo di un piccolo infortunio, dovuto forse al fatto che Mattia avrà ballato scalzo. Rimanendo in tema di danza, in questa nuova puntata di Amici, la gara di ballo verrà giudicata da una giuria composta da Garrison, Kledi e Kristian Cellini.

Al primo posto Alessio, seguito da Samu e Gianmarco.

Amici 22, pomeridiano del 12 febbraio: ospite Tiziano Ferro

Per quanto riguarda invece il canto, Maria De Filippi avrà chiamato un ospite d'eccezione. In studio infatti, arriverà niente meno che Tiziano Ferro. Il cantante di Latina giudicherà la gara delle cover, assegnando il primo posto ad Angelina.

Seconda piazza per Aaron. Nonostante il primo posto di Angelina, Lorella Cuccarini non le darà ancora la maglia del Serale. la maestra di canto le dirà che se vincerà anche la gara della prossima settimana, potrà avere l'ambita maglia dorata. Ormai non manca molto all'inizio della fase finale di Amici. Non vi é ancora una data ufficiale, ma si presume che il Serale di Amici andrà in onda a partire da metà marzo.