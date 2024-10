Secondo le anticipazioni di Tempesta d'amore, relative alle puntate in onda dal 7 all'11 ottobre, tra Alexandra e Markus si riaccenderà la passione e i due trascorreranno la notte insieme. Sarà un tradimento ai danni di Christoph, che nel frattempo sarà impegnato in un viaggio di lavoro con Eleni. Alexandra sarà devastata dal suo comportamento e cercherà di mantenere segreto ciò che è accaduto con Markus.

Alexandra tradisce Christoph e finisce a letto con Markus

Eleni sarà devastata dopo essere stata lasciata da Leander e cercherà conforto in Christoph.

Alexandra e Markus penseranno di allontanare la figlia dalla città per qualche giorno e organizzeranno per lei un viaggio di lavoro a Francoforte: ad accompagnarla sarà Christoph. Alexandra, rimasta sola, si avvicinerà pericolosamente a Markus e i due finiranno a letto insieme a lui. Al risveglio Alexandra si pentirà di ciò che ha fatto e dirà a Markus che ciò che è accaduto tra loro non si ripeterà mai più. Non avrà intenzione di tradire un'altra volta Christoph. Werner, intanto, soffrirà all'idea che il fratello André stia per trasferirsi in Africa.

Markus svela a Eleni il tradimento di Alexandra

Shirin e Gerry non saranno ancora partiti per il viaggio di nozze. I due avranno visioni opposte sul tipo di vacanza da fare: Gerry vorrà andare in campeggio, mentre la moglie preferirà soggiornare in un comodo hotel.

Mentre i due dovranno trovare un compromesso, perderanno pure le fedi nuziali. Alla fine tutto si risolverà e i due novelli sposi riusciranno a partire per la luna di miele. Christoph, tornato dal viaggio di lavoro con Eleni, noterà subito che in Alexandra c'è qualcosa che non va. La donna non avrà nessuna intenzione di confessare il suo tradimento, ma sarà difficile mantenere il segreto.

Sarà invece Markus a rivelare a Eleni quanto accaduto tra lui e la madre. Nel frattempo Noah e Greta si baceranno, ma subito dopo la giovane prenderà di nuovo le distanze dal ragazzo.

Tempesta d'amore leader del mattino di Rete 4

Tempesta d'amore continua a essere uno dei programmi più visti della mattina di Rete 4, con una media del 5% di share.

La soap tedesca riesce a battere in termini di ascolto anche le repliche di Terra amara e programmi come Mattino 4 di Federica Panicucci. Sono molti gli appassionati di questo sceneggiato, che in Italia è arrivato alla 19esima stagione. L'esordio sulla tv italiana è datato 2006. Dopo una breve messa in onda su Canale 5, la soap è passata su Rete 4.