Nuovo appuntamento con le anticipazioni settimanali di Beautiful, relative alle puntate in onda su Canale 5 dal 13 al 18 febbraio 2023.

In questi nuovi episodi si vedrà Ridge sempre più preoccupato per un possibile ritorno di fiamma tra Deacon e Brooke. Paura che aumenterà nel momento in cui Brooke si rifiuterà di cacciare Sharpe dalla proprietà.

Hope rivuole Deacon nella sua vita: anticipazioni Beautiful

In Beautiful sarà arrivato il momento di festeggiare il giorno del Ringraziamento e, nel corso delle puntate in onda dal 13 al 18 febbraio, tutti saranno riuniti a casa di Brooke.

Gli unici a non essere invitati saranno Deacon e Sheila, che pranzeranno da soli in una stanza d'hotel. I due fantasticheranno su quanto possa essere bello essere accolti dalla famiglia Forrester. Potrebbe restare solo un'illusione, anche se Hope continuerà a essere determinata nel rivolere il padre nella sua vita. A tale proposito Hope si scontrerà con il resto della famiglia, che cercherà di convincerla a tenere a distanza Deacon.

In Beautiful, Ridge vuole cacciare Deacon ma Brooke lo ferma

Nel corso delle nuove puntate di Beautiful, Brooke dirà a Ridge di non poter far nulla per impedire a Hope di vedere il padre. Ridge però, continuerà ad insistere e mediterà di cacciarlo dalla sua proprietà qualora si dovesse presentare.

Sulla questione di Deacon, interverrà anche Steffy, la quale inviterà Liam a fare il possibile per tenere lontano Deacon dalle loro vite. In buona sostanza, tutti quanti, a parte Hope, non si fideranno di Sharpe. La giovane Logan però, deciderà di invitare Deacon a casa sua, essendo convinta che il padre sia cambiato e che sia in uomo nuovo.

Vorrà dargli una chance, ma rimarrà delusa constatando di non avere l'appoggio di nessuno.

Ridge non vedrà di buon occhio la presenza di Deacon allo chalet, ma avrà una brutta sorpresa quando cercherà di cacciarlo. Brooke infatti, lo fermerà e dirà al marito di credere che Deacon sia davvero cambiato.

Ridge ha paura di un ritorno di fiamma tra Brooke e Deacon

A questo punto Ridge comincerà a sospettare che Deacon voglia riavvicinarsi non solo a Hope, ma pure a Brooke.

A tal proposito Ridge e Brooke saranno su posizioni diverse in merito alla possibilità di far entrare in famiglia il padre di Hope. In particolare figlio di Eric avrà paura che tra la moglie e Deacon ci possa essere un ritorno di fiamma e quindi chiederà a Brooke di far capire a Deacon che lei non prova nulla per lui.

Intanto Liam sarà in difficoltà, visto che di troverà tra due fuochi: ama Hope ma avrà pure paura delle malefatte di Deacon.

Inoltre Carter inviterà a pranzo Paris, dopo che Katie gli avrà dato buca.