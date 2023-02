Tante novità arrivano dagli spoiler delle putate di Beautiful in programma dal 20 al 25 febbraio in televisione. Le trame dello sceneggiato americano rivelano che Ridge Forrester chiederà a Hope Logan di lasciare la villa. Steffy, invece, riceverà l'arrivo di Taylor Hayes a Los Angeles.

Beautiful, anticipazioni 20-25 febbraio: Ridge pretende che Hope si trasferisca altrove

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le nuove puntate trasmesse dal 20 al 25 febbraio in prima visione tv rivelano che Deacon origlierà una discussione tra Ridge e Hope. Lo stilista pretenderà che la figliastra si trasferisca altrove se vuole continuare a vedere suo padre.

Più tardi, Brooke scoprirà che suo marito ha appena chiesto a sua figlia di andarsene via. Una decisione che ovviamente manderà su tutte le furie la signora Logan, tanto che Ridge le ricorderà gentilmente che il suo ultimatum non riguarda Hope e Liam ma bensì Deacon. Proprio quest'ultimo confiderà a Sheila di temere di essere l'artefice di una frattura tra i coniugi Forrester. A tal proposito, l'ex detenuto si augurerà di tornare nel cuore di madre e figlia Logan. Neanche a dirlo, la madre biologica di Finn apparirà infastidita dopo che il suo complice dimostrerà di fare progressi con la sua famiglia a differenza sua.

Steffy non vuole Sheila nella sua vita

Nelle puntate 20-25 febbraio di Beautiful Hope annuncerà alla madre di volersi trasferire per non creare ulteriori problemi in famiglia.

Brooke, a questo punto, ordinerà a sua figlia di non andare via nonostante la disapprovazione di Ridge. Nel contempo, Steffy ribadirà a Finn di non voler Sheila nella loro vita. Il dottore apparirà d'accordo con la consorte. In seguito, la Forrester confesserà a Thomas di essere molto preoccupata per i rapporti tra Deacon, Brooke e Ridge.

A tal proposito, Steffy e Thomas parlano del passato scandaloso di Brooke e Deacon con Ridge. In questo frangente, i tre personaggi condivideranno un momento molto tenero.

Steffy riceve la visita di Taylor

Liam, invece, inviterà suo padre ad Il Giardino per avere qualche consiglio paterno. Brooke dirà ad Hope di non sentirsi in colpa per aver una relazione con Deacon e vivere in casa sua.

Ma ecco, che la giovane ribadirà alla madre di non voler essere la rovina della famiglia. Ben presto, le due donne si renderanno conto che la loro conversazione è stata spiata dall'ex detenuto sopraggiunto all'improvviso sulla scena. Bill, intanto, raccomanderà a Liam di fare di tutto pur di tenere al sicuro la sua famiglia.

Ridge tornerà a casa dove l'atmosfera sarà tutt'altro che tranquilla. Lo stilista, infatti, non riuscirà a fare pace con Brooke. Infine Deacon troverà un lavoro e una casa dove stare, mentre Steffy riceverà la visita di sua madre Taylor.