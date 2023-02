Si preannunciano piuttosto movimentate le puntate della soap opera turca Terra Amara che andranno in onda su Canale 5 dal 20 al 25 febbraio 2023.

Le anticipazioni raccontano che Fekeli finirà in ospedale dopo un colpo di arma da fuoco esploso da Yilmaz Akkaya per errore. Quest’ultimo e Demir Yaman poi verranno arrestati. In particolare l'ex meccanico finirà in carcere per aver attentato alla vita del padrino, mentre il suo rivale verrà considerato l'assassino di Cengaver.

Trame Terra amara fino al 25 febbraio: Demir impedisce a Zuleyha di abortire, Yilmaz tortura Gaffur

Negli episodi che verranno trasmessi da lunedì 20 a sabato 25 febbraio, mentre a Cukurova si svolgerà il matrimonio di Yilmaz e Mujgan, Zuleyha coglierà l’occasione per recarsi dal dottor Sauvi in compagnia di Sermin per abortire. Intanto Demir farà ritorno alla villa per festeggiare con la moglie e Hunkar, dopo aver appreso che il risultato delle analisi a cui si è sottoposto diversi anni prima era inesatto, quindi non è affatto sterile.

Grazie a un’intuizione della madre, Yaman fermerà in tempo la moglie, impedendole quindi di abortire. A questo punto l’imprenditore la farà pagare a Sermin per aver aiutato Zuleyha, distruggendo la sua casa con un incendio.

Successivamente Demir se ne andrà via con la madre, la moglie e Adnan.

Nel contempo Fekeli tramite una lettera, verrà a conoscenza che Hunkar di fatto controlla la vita di Yilmaz e Zuleyha. Quest’ultima dirà al marito di voler rimanere per sempre a Istanbul: ma Yaman si vedrà costretto ad andare ad Adana, quando riceverà una telefonata della sua segretaria Sabiha.

Nello specifico Demir apprenderà che l’ispettore fiscale sta effettuando un controllo della sua azienda dopo una denuncia per evasione. Inoltre Yaman si scaglierà contro Cengaver e lo minaccerà.

Intanto Yilmaz - dopo aver torturato Gaffur per arrivare alla verità - scoprirà che gli Yaman si trovano a Istanbul: l’ex meccanico dovrà dire una menzogna alla moglie Mujgan, per poter partire.

Hunkar intanto farà ritorno ad Adana, grazie al finto malessere della madre Azize.

Nel frattempo Saniye sarà decisa ad adottare il figlio di Seher, dopo aver perdonato il tradimento del marito Gaffur.

Hatip mette fine alla vita di Cengaver, Akkaya e Yaman si scontrano

In seguito Yilmaz sequestrerà la signora Yaman e la costringerà a dargli delle spiegazioni su ciò che Zuleyha gli ha scritto in una lettera. Akkaya punterà un'arma contro Hunkar, quando gli dirà che Altun ha sposato Demir per farlo sfuggire alla condanna a morte. A questo punto ci sarà l’intervento di Fekeli, che verrà ferito dal figlioccio dopo aver fatto da scudo con il suo corpo alla sua amata. L'uomo verrà ricoverato in ospedale e le sue condizioni saranno critiche.

Demir, oltre ad apprendere che è stato Sermin a denunciarlo per frode fiscale, scoprirà anche che lei si è rifugiata a casa di Hatip. Appena Fekeli verrà dimesso, Yilmaz ammetterà a Mujgan di essere stato lui a ferirlo erroneamente.

Cengaver durante la cerimonia del rito della circoncisione del figlio, scoprirà che è stato Hatip a far credere a Demir è stato lui a denunciarlo: a questo punto Hatip ucciderà Cengaver ma la colpa ricadrà su Demir, il quale finirà ingiustamente in carcere.

Nel frattempo Cetin verrà scagionato e a prendere il suo posto sarà Akkaya: quest’ultimo e il rivale Yaman si ritroveranno nella stessa cella del penitenziario e si scontreranno. Infine l’ex meccanico metterà al corrente Demir della lettera ricevuta da parte di Zuleyha.