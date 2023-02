Cambio programmazione per la giornata del 27 febbraio 2023. Il palinsesto del pomeriggio di Canale 5 subirà delle modifiche per lasciare spazio alla messa in onda di un lungo speciale del talk show Verissimo, dedicato ai funerali di Maurizio Costanzo.

Di conseguenza, salteranno diversi appuntamenti del daytime pomeridiano, come quello con la soap opera Terra Amara. In prime time, invece, è confermata la messa in onda del Grande Fratello Vip 7 condotto da Alfonso Signorini.

Terra amara stop nel daytime di oggi: cambio programmazione Mediaset 27 febbraio

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset per la giornata del 27 febbraio, prevede la cancellazione in daytime della soap opera Terra Amara.

Dopo la puntata speciale di domenica pomeriggio, che ha registrato una media di oltre due milioni e mezzo di spettatori pur trattandosi di una programmazione in via del tutto eccezionale, la soap opera turca non andrà in onda questo lunedì pomeriggio alle 14:10.

Alle 13:40, subito dopo il Tg5 ci sarà il consueto appuntamento con Beautiful e poi a seguire dalle 14 in poi, la linea passerà a Verissimo, per uno speciale dedicato ai funerali di Maurizio Costanzo.

Saltano Amici 22 e Uomini e donne per i funerali di Costanzo: cambio programmazione 27 febbraio

La trasmissione condotta da Silvia Toffanin seguirà in diretta la cerimonia funebre per l'ultimo addio al celebre conduttore e giornalista che ha segnato la storia della tv commerciale.

Lo speciale Verissimo andrà in onda in diretta fino alle 16:30 circa, quando poi la linea passerà al daytime del Grande Fratello Vip 7.

Nel pomeriggio del 27 febbraio, quindi, oltre all'appuntamento con Terra amara, salterà anche quello con Amici 22. Il daytime del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi non sarà trasmesso nella fascia del pomeriggio, così come non ci sarà spazio per Uomini e donne.

Entrambe le trasmissioni che portano la firma di Maria De Filippi risultano sospese dalla programmazione e, al momento, non si conosce ancora la data esatta in cui riprenderanno la consueta messa in onda nella fascia del primo pomeriggio.

Confermati GF Vip e Barbara d'Urso nella programmazione del 27 febbraio

Alle 16:40, invece, è confermata la messa in onda della soap opera Un altro domani seguita alle 17:25 dall'appuntamento canonico con Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso.

In prime time, invece, non ci sarà nessun stravolgimento di palinsesto per il Grande Fratello Vip 7. Il reality show condotto da Alfonso Signorini sarà regolarmente in onda nella fascia serale, dalle 21.40 in poi, subito dopo l'appuntamento con Striscia la notizia, condotto da Sergio Friscia e Roberto Lipari.

Il Tg1 non seguirà i funerali di Costanzo su Rai 1

Per quanto riguarda, invece, la programmazione Rai del 27 febbraio, al pomeriggio non è previsto uno speciale del Tg 1 per seguire in diretta i funerali di Costanzo.

Tradizionalmente, è sempre stata la testata del Tg1 ad occuparsi degli speciali dedicati agli addii a personaggi del mondo dello spettacolo, della televisione e della cultura italiana.

Questa volta, invece, i funerali di Costanzo troveranno spazio all'interno della diretta di Oggi è un altro giorno, il talk show pomeridiano condotto da Serena Bortone, trasmesso dalle 14 alle 16:05 circa in diretta su Rai 1.

A seguire, poi, ci sarà spazio per un nuovo appuntamento con Il paradiso delle signore 7, la fortunata soap opera del pomeriggio, confermata nel palinsesto del 27 febbraio.