Roberta Di Padua, la dama del Trono Over di Uomini e donne, di recente ha messo gli occhi su Andrea Foriglio, il giovane corteggiatore di Nicole Antinelli. Peccato che l'osteopata romano abbia rifiutato il numero della dama, la quale oggi lo critica giudicandolo come una persona parecchio impostata.

Roberta Di Padua mette gli occhi sul 29enne Andrea a Uomini e donne

Roberta Di Padua è tornata nel parterre del Trono Over dopo qualche anno di assenza. Ha deciso di rimettersi in gioco, ricevendo una delusione da Alessandro Vicinanza, con il quale aveva iniziato una frequentazione.

Peccato che il cavaliere di Salerno le abbia preferito Ida Platano, con la quale è uscito da Uomini e donne, iniziando una storia lontano dai riflettori. Non c'è stato neppure un ritorno di fiamma con l'ex Riccardo Guarnieri, come molti forse si aspettavano. A tal proposito, Roberta, sulle pagine di U&D Magazine ha dichiarato che oggi come oggi, non riuscirebbe più a stare con Riccardo: “Cerca una donna completamente diversa da me”. Di recente però, Di Padua ha messo gli occhi su Andrea Foriglio, il corteggiatore della nuova tronista Nicole Santinelli. Andrea ha 29 anni, ed è un osteopata romano, che annovera tra i suoi clienti diversi personaggi Vip.

Andrea rifiuta Roberta Di Padua, i dubbi della dama di U&D

Il giovane osteopata romano era giunto per un appuntamento al buio con la tronista e subito Roberta era rimasta colpita dal fascino del 29enne. Per questo, non aveva perso tempo e aveva chiesto la possibilità di conoscerlo. Di Padua non aveva affatto badato alla differenza di età.

Andrea però ha rifiutato il suo numero di telefono. Sulle pagine di Uomini e donne, la dama ha spiegato che il corteggiatore le ha spiegato che il suo rifiuto non è dipeso dalla differenza di età, visto che in passato è stato con donne più grandi di lui. Andrea si è sentito in dovere di darle spiegazioni ma Roberta sul settimanale ha mostrato tutti i suoi dubbi su questa scelta: "Non capisco perchè si è voluto giustificare".

Poi ha aggiunto: "io se non accetto un numero non do mai spiegazioni".

U&D, Di Padua critica Foriglio: 'Mi sembra parecchio impostato'

Roberta Di Padua non sembra aver preso bene il rifiuto del corteggiatore di Nicole. Sulle pagine della rivista del programma, la dama ha criticato Andrea. Secondo Roberta infatti, il 29enne non è più maturo della sua età. Questo, Roberta lo ha intuito guardando le esterne realizzate dal giovane con Nicole: "Mi sembra parecchio impostato". La dama è arrivata a questa conclusione soprattutto dopo aver visto Andrea dire alla tronista che gli mancava il suo profumo. Un'affermazione un po' strana a detta della dama, visto che si conoscono da poco. Lei una cosa del genere, non la direbbe nemmeno dopo un anno di conoscenza. Bisognerà vedere se i dubbi di Roberta saranno condivisi anche da Nicole. Per scoprirlo, non resta che seguire le prossime puntate di Uomini e donne.