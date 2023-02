Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso della giornata di sabato 11 febbraio 2023. Le novità riguarderanno in primis la fascia del pomeriggio, dove ci saranno delle modifiche legate al palinsesto delle soap che popolano il daytime della rete ammiraglia.

Per il prossimo sabato pomeriggio, infatti, è prevista una puntata extra-large della soap opera Beautiful, che finirà per togliere spazio a Terra Amara.

Beautiful si allunga: cambio programmazione Mediaset 11 febbraio

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del prossimo 11 febbraio 2023, riguarderà la messa in onda di Beautiful.

La soap opera americana, per questo sabato pomeriggio sarà in onda con ben tre episodi di fila e non i classici due che vanno in onda da un po' di tempo nel palinsesto del weekend.

Di conseguenza, la messa in onda di Beautiful è in programma dalle 13:45 alle 14:50 circa e finirà per togliere spazio all'appuntamento con Terra Amara.

Terra Amara si accorcia: cambio programmazione Mediaset 11 febbraio

La soap opera turca, infatti, il prossimo 11 febbraio 2023 non partirà alle 14:15, bensì slitterà di circa trentacinque minuti.

La messa in onda di Terra Amara è prevista dalle 14:50 alle 16:30 circa, la serie risulta così ridotta nel daytime del sabato pomeriggio e, al momento, non si sa se si tratta di un cambio programmazione momentaneo oppure se proseguirà anche nelle prossime settimane di messa in onda.

A seguire, come sempre, è confermnato l'appuntamento con Verissimo condotto da Silvia Toffanin.

E poi ancora, un'altra novità della programmazione Mediaset di sabato 11 febbraio, riguarderà la messa in onda di C'è posta per te su Canale 5 con una nuova puntata inedita.

C'è posta per te non salta contro Sanremo: cambio programmazione Mediaset 11 febbraio

Pur essendo la serata in cui si svolgerà la finalissima del Festival div Sanremo 2023 su Rai 1, i vertici del Biscione hanno scelto di non sospendere la messa in onda del fortunatissimo people show di Maria De Filippi.

La trasmissione sarà regolarmente in onda nella fascia oraria del prime time, dalle 21:25 all'1 circa di notte, con un nuovo appuntamento dove sono previste storie inedite e ospiti pronti a mettersi in gioco per regalare emozioni ai loro fan.

Una scelta del tutto inusuale quella del Biscione dato che, nel corso degli ultimi anni, Mediaset aveva alzato "bandiera bianca" contro il Festival di Sanremo, evitando ogni tipo di contro-programmazione.

Quest'anno, invece, durante la settimana della kermesse scenderà in campo non solo Maria De Filippi ma anche Alfonso Signorini, al timone di una nuova puntata del Grande Fratello Vip prevista nella serata di giovedì 9 febbraio su Canale 5.