Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso del mese di aprile 2023. Le novità riguarderanno la fascia del prime time, dove si assisterà alla chiusura della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini, dopo una cavalcata durata ben sette mesi, saluterà il suo affezionatissimo pubblico con la messa in onda della finalissima.

Tuttavia, per la stagione primaverile 2023, Mediaset non resterà a corto di reality show, dato che ci sarà subito spazio per il debutto de L'Isola dei Famosi.

Chiude Grande Fratello Vip 7: cambio programmazione Mediaset aprile

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del prossimo aprile porterà alla chiusura del Grande Fratello Vip 7.

Dopo una stagione decisamente extra-large, il reality show condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione in studio di Sonia Bruganelli, Orietta Berti e Giulia Salemi, saluterà definitivamente gli spettatori con la messa in onda della finalissima di questa stagione.

Lunedì 3 aprile è in programma la puntata conclusiva della settima stagione, durante la quale ci sarà la proclamazione del vincitore assoluto di quest'anno.

Signorini lascia spazio a Ilary Blasi: cambio programmazione Mediaset aprile

Il trionfatore del reality show si porterà a casa il premio finale di 100 mila euro, di cui però la metà andrà devoluto ad un'associazione benefica a sua scelta.

Intanto, però, Alfonso Signorini ha già rotto il silenzio sulla prossima edizione del GF Vip: il reality show tornerà in onda nel corso della stagione televisiva 2023/2024 e ci sarà ancora lui al timone.

In attesa di scoprire quali saranno le novità della prossima edizione, la programmazione primaverile di Canale 5 prevede il ritorno di un altro reality show amatissimo dal pubblico.

Il ritorno dell'Isola dei famosi in tv: cambio programmazione Mediaset

Da lunedì 17 aprile, infatti, debutterà la nuova edizione de L'Isola dei famosi: il reality show della sopravvivenza, condotto da Ilary Blasi, sarà in onda complessivamente per dieci settimane in prime time.

A differenza del GF Vip, l'Isola dei famosi andrà in onda con un singolo appuntamento settimanale e, proprio in queste settimane, si sta mettendo a punto il cast completo di nuovi naufraghi che si metteranno in gioco.

Tra le indiscrezioni emerse in queste ore, vi è anche quella legata al possibile coinvolgimento di Can Yaman nel cast di questa attesissima edizione dell'Isola.

Sembrerebbe che la padrona di casa abbia intenzione di arruolare il divo turco come inviato dell'Isola dei famosi e "spedirlo" in Honduras.

La trattativa andrà in porto? Per il momento, Can Yaman, non ha proferito parola su queste indiscrezioni e non si hanno notizie certe su un suo possibile coinvolgimento.