Il Serale di Amici di Maria De Filippi si sta avvicinando e i coach sono chiamati a decidere quali degli allievi portare a questa fase finale del programma. Piccolo G, è uno degli allievi che rischia di non poter accedere al Serale, visto che è stato messo in discussione dal suo prof Rudy Zerbi. Il cantante non e l'unico a rischiare di non ottenere l'ambito maglia del Serale. Anche NDG, allievo di Lorella sembra essere in bilico.

I prof chiamati a decidere chi portare al Serale di Amici

Manca poco all'inizio della fase Serale di Amici prevista per il 18 marzo.

In queste settimane, i prof di canto e ballo sono chiamati a decidere quali degli allievi portare alla fase finale del programma. Come avvenuto nelle precedenti edizioni, cantanti e ballerini saranno divisi in tre squadre e dovranno riuscire a convincere i giudici puntata dopo puntata per non rischiare di essere eliminati. Al momento, la maglia del Serale l'hanno conquistata in pochi. Isobel, Gianmarco e Ramon, appartenenti alla squadra di Alessandra Celentano. La ballerina di Emanuel Lo Maddalena e la cantante Angelina, del team di Lorella Cuccarini. Tutti gli altri, si ritrovano ancora a dover convincere il loro prof di riferimento.

Zerbi potrebbe non portare Piccolo G al Serale di Amici

Tra gli allievi di Amici che non sono riusciti ancora a conquistare l'ambita maglia dorata, c'è Piccolo G, allievo di Rudy Zerbi.

In uno degli ultimi day time, il prof di canto ha convocato i suoi allievi in studio, facendoli esibire. In questa occasione, Piccolo G ha deluso il suo professore, il quale ha fatto intuire di non essere contento del percorso del suo allievo. Per questo, viene il sospetto che proprio Piccolo G sia uno degli allievi che non raggiungerà il Serale.

Quindi, potrebbe essere lui ad essere sacrificato da Rudy, il quale invece, dovrebbe portare alla fase successiva di Amici sia Aaron che Mezkal. Piccolo G sembra non convincere più il suo coach, nonostante il cantante sia molto apprezzato dai telespettatori, che lo vorrebbero invece vedere alla fase del Serale.

Serale Amici: a rischio anche NDG?

Anche NDG, allievo di Lorella Cuccarini, potrebbe rischiare di non raggiungere la fase finale di Amici. Stranamente, Lorella non lo ha fatto cantare quando ha convocato i suoi allievi in studio. Una mossa che ha spiazzato il pubblico. C'è chi pensa che lo abbia fatto perchè già convinta di portarlo al Serale. Altri invece pensano l'opposto. Bisognerà aspettare le prossime registrazioni di Amici per scoprire quale sarà il destino di NDG. Dando uno sguardo invece agli allievi di Arisa, ovvero Wax e Federica, entrambi sembrano essere ormai sicuri di avere l'ambita maglia dorata. Anche Mattia e Alessio, ballerini di Raimondo Todaro, sembrano essere vicinissimi al Serale. In dubbio invece la ballerina di latino americano Benedetta.