Cambio programmazione in arrivo sulle reti Mediaset durante il mese di febbraio. Le novità riguarderanno la messa in onda del Grande Fratello Vip che, dopo un po' di settimane, tornerà alla doppia puntata serale in prime time.

Grande novità in arrivo anche per Maria De Filippi, timoniera al sabato sera di C'è posta per te: quest'anno, il fortunato people show in onda su Canal4 e 5, sfiderà anche il Festival di Sanremo 2023 di Amadeus.

Raddoppio per il GF Vip in prime time: cambio programmazione Mediaset febbraio

Nel dettaglio, le novità riguardanti la programmazione di Canale 5 del mese di febbraio, rivelano che in prime time ci sarà spazio per il raddoppio del Grande Fratello Vip 7.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini tornerà ad avere la doppia puntata serale e, quest'anno, sfiderà anche il Grande Fratello Vip 7.

Il prossimo lunedì 6 febbraio andrà in onda una nuova puntata in prime time, dopodiché da giovedì 9 febbraio inizieranno i raddoppi settimanali che proseguiranno fino alla fine di questa settima edizione.

Di conseguenza, il GF Vip sarà in onda in prime time anche contro il Festival di Sanremo 2023 condotto da Amadeus: ad Alfonso Signorini e ai vipponi di questa settima edizione, spetterà il compito di tener testa e affrontare la terza serata della kermesse musicale in onda nella stessa fascia oraria su Rai 1.

C'è posta per te sfida la finale di Sanremo 2023: cambio programmazione Mediaset

E poi ancora, il cambio programmazione di febbraio riguarderà anche l'appuntamento con C'è posta per te, il fortunatissimo people show del sabato sera, ideato e condotto da Maria De Filippi.

Quest'anno, infatti, la trasmissione non "scapperà" dalla finalissima del Festival di Sanremo, in programma sabato 11 febbraio su Rai 1.

C'è posta per te sarà regolarmente in onda, con una puntata inedita, anche sabato 11 febbraio 2023, come sempre dalle 21:25 circa su Canale 5.

A Maria De Filippi, quindi, spetterà una delle sfide più difficili di questa stagione televisiva, dato che avrà il compito di arginare il boom di ascolti che tradizionalmente viene registrato dalla kermesse musicale con l'ultima serata, dedicata alla proclamazione del vincitore.

Chiude Fosca Innocenti 2: cambio programmazione Mediaset

E poi ancora, febbraio sarà anche il mese in cui giungerà al termine l'appuntamento con Fosca Innocente 2, la serie tv con Vanessa Incontrada e Francesco Arca.

Il 3 febbraio sarà in onda l'ultima puntata di questa seconda serie che non ha brillato dal punto di vista auditel, fermandosi ad una media di due milioni e mezzo di spettatori, pari ad uno share oscillante tra il 14 e il 15% nel prime time di Canale 5.