Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso del mese di marzo 2023. Le novità riguarderanno in primis il genere fiction, dove si arriverà alla conclusione di Buongiorno mamma 2, la fortunatissima serie tv con protagonista Raoul Bova.

Spazio anche al ritorno di un'altra serie amatissima dagli spettatori Mediaset: trattasi di Luce dei tuoi occhi 2, la cui messa in onda slitterà di qualche settimana.

Stop per Buongiorno mamma 2 con Raoul Bova: cambio programmazione Mediaset marzo

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del prossimo marzo 2023 interesserà la messa in onda di Buongiorno mamma 2, la serie con protagonisti Raoul Bova e Maria Chiara Giannetti, che sta riscuotendo un grandissimo successo dal punto di vista auditel.

Con una media di oltre tre milioni e mezzo di spettatori e uno share che supera il muro del 20%, la fiction conferma di essere uno dei prodotti più apprezzati dal pubblico di Canale 5.

La seconda stagione è composta da sei puntate: l'ultimo appuntamento della stagione sarà trasmesso venerdì 17 marzo in prime time, dopodiché calerà il sipario sulla fiction, che dovrebbe però tornare nel corso della prossima stagione televisiva con la terza stagione.

Slitta Luca dei tuoi occhi 2 con Anna Valle: cambio programmazione Mediaset marzo

Sta di fatto che, al termine di Buongiorno mamma 2, Mediaset continuerà a puntare sulle fiction nel prime time del venerdì, ma non si partirà con Luce dei tuoi occhi 2.

La fiction con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno non sarà in onda subito dopo quella con Raoul Bova (così come si credeva in un primo momento), dato che al venerdì sera da fine marzo, ci sarà spazio per la messa in onda de Il Patriarca.

Trattasi di una nuova serie poliziesca con protagonista Claudio Amendola, la quale verso fine aprile/maggio, lascerà spazio al ritorno di Luce dei tuoi occhi 2 con l'amatissima Anna Valle.

Il ritorno del serale di Amici 22 su Canale 5: cambio programmazione Mediaset marzo 2023

E poi ancora, il cambio programmazione Mediaset per il mese di marzo riguarderà anche la messa in onda di Amici 22, il fortunatissimo talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

L'appuntamento con il daytime pomeridiano giungerà al termine per lasciare spazio alla messa in onda del serale, la cui prima puntata potrebbe essere trasmessa o il 18 oppure il 25 marzo in prime time su Canale 5.

Il talent show si ritroverà così a prendere il posto di C'è posta per te, il people show del sabato sera condotto sempre da Maria De Filippi che anche quest'anno ha confermato la sua supremazia sul pubblico del prime time, conquistando una media di share superiore al 27% di share.

Prosegue Lo Show dei record con Gerry Scotti di domenica sera

Per quanto riguarda, invece, la domenica sera di Canale 5 ci sarà spazio per le nuove puntate de Lo Show dei record condotto da Gerry Scotti, che ha debuttato con una media di quasi due milioni e mezzo di spettatori pari al 16% di share.

Al termine delle puntate previste di questa stagione, Mediaset tornerà a puntare sui film che occuperanno così lo slot di prime time della domenica sera.

In daytime, invece, confermatissimo l'appuntamento con le soap Beautiful e Terra Amara, così come quello con Uomini e donne, la trasmissione leader indiscussa degli ascolti del pomeriggio con una media di quasi tre milioni al giorno e il 26% di share.