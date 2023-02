Nelle prossime puntate di Terra Amara il tentativo di Sermin di vendicarsi dei parenti si ritorcerà contro di lei. Secondo le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, approfittando di una festa al circolo dei ricchi del paese promossa da Demir e Hunkar, la moglie di Sabahattin deciderà di far presente agli invitati che anche il suo defunto padre meriterebbe di essere celebrato per via degli affari di famiglia. Sermin, però, non farà i conti con la presenza al party di Naciye, la moglie tradita di Hatip Tellidere, che la aggredirà dandole della poco di buono davanti a tutti.

Sermin si presenta alla festa di Hunkar e Demir

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi ancora una volta sul personaggio di Sermin, fondamentale in più di una dinamica della serie. Seguendo la trama della soap turca Demir, dopo aver iniziato un percorso di riappacificazione con la madre, deciderà di organizzare una festa al circolo di Adana per festeggiare l'anniversario dei trent'anni dell'azienda intitolata al padre Adnan Yaman. Essendo diventato il nuovo presidente degli imprenditori del paese, anche Hatip Tellidere e la moglie prenderanno parte all'evento esclusivo.

Pur non essendo stata invitata, anche Sermin deciderà di presentarsi alla festa con la precisa volontà di infastidire i suoi parenti.

La donna parlerà con alcuni giornalisti affermando che la famiglia sta tentando in tutti i modi di estrometterla dagli affari. Per di più la moglie di Sabahattin ricorderà ai presenti che anche il padre defunto ha contribuito alla costruzione della fabbrica e delle attività di famiglia, ma non vien mai menzionato né da Demir né da Hunkar.

Sermin cacciata dalla festa

La presenza di Sermin non passerà inosservata e Naciye non ci metterà molto a perdere le staffe, ancora risentita per il tradimento subito. La moglie di Hatip aggredirà Sermin sia verbalmente che fisicamente, tanto che le due donne verranno separate dalla polizia presente al Circolo. A questo punto, però, ad avere la peggio sarà proprio la nipote di Hunkar, che verrà cacciata a malo modo dalla festa, al contrario di Naciye che resterà tra gli invitati.

Le sue intenzioni di creare scompiglio si ritorceranno contro Sermin stessa, che sarà costretta a far ritorno a casa con la coda tra le gambe, ma si riprometterà di vendicarsi il prima possibile di Demir e Hunkar, anche se al momento la vittoria della donna sui parenti sembrerà parecchio lontana. Per scoprire quale sarà la prossima mossa della diabolica Sermin non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.