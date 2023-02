La fiction Mare Fuori è al centro dei pettegolezzi di Gossip dopo che Deianira Marzano, tramite il suo account Instagram, ha fatto una segnalazione su due dei protagonisti: un attore sarebbe stato lasciato dalla compagna, dopo che quest'ultima sarebbe venuta a conoscenza di un tradimento sul set della serie tv di Rai2.

Ovviamente si tratta di una supposizione, poiché nessun attore del cast ha mai confermato o smentito il rumor.

La segnalazione

Stando alle informazioni in possesso della blogger Marzano, tra due attori di Mare Fuori sarebbe scoppiata la passione sul set.

Non ci sarebbe nulla di male, se non che l'attore in questione, lontano dai riflettori, aveva una compagna. Quest'ultima pare che dopo aver appreso di essere stata tradita avrebbe deciso di lasciare il compagno.

Ma non è tutto, perché anche l'attrice coinvolta sarebbe fidanzata. Al momento la blogger ha preferito non fare alcun nome, quindi è bene prendere la notizia come un pettegolezzo fino a quando non verrà fatta chiarezza dalle persone interessante.

Le ipotesi del web

In seguito al rumor di Marzano, sul web, i fan del fiction Mare Fuori hanno fatto delle ipotesi.

Stando ai ragionamenti di alcuni telespettatori, i protagonisti del presunto triangolo potrebbero essere Massimiliano Caiazzo e Elena D'Amario.

Sui social, alcuni utenti hanno notato movimenti "sospetti". Per esempio, lo scorso agosto 2022 entrambi gli attori hanno pubblicato sul proprio account Instagram il brano Poetry: how dows it feel? di Aku Naru, accompagnato da uno sfondo nero. Successivamente è accaduta la stessa identica cosa con il brano di Ornella Vanoni Rossetto e Cioccolato.

I fan di D'Amario e Caiazzo hanno anche notato uno scambio di like alle foto di uno nei confronti dell'altra. In alcune stories, Elena e Massimiliano si sono mostrati in atteggiamenti complici, ma mai amorosi: i due attori hanno trascorso insieme anche il Capodanno. Nell'ultimo periodo però l'ex ballerina di Amici di Maria ha pubblicato un messaggio criptico il giorno di San Valentino: "Se senti le farfalle nello stomaco, è la fame".

Secondo alcuni utenti, D'Amario avrebbe lanciato una frecciatina nei confronti di qualcuno.

Come stanno le cose?

Massimiliano Caiazzo e Elena D'Amario non hanno mai confermato di avere una relazione.

Di conseguenza, non è dato sapere se i due abbiano deciso di interrompere la frequentazione a causa di un tradimenti da parte dell'interprete di Carmine di Mare. Dunque, è bene trattare la news come un pettegolezzo di gossip, in attesa di una conferma o smentita da parte dei diretti interessati. Non è escluso che la stessa Marzano possa fare maggiore chiarezza.