Doppio appuntamento in prime time con Che Dio ci aiuti 7, la popolarissima serie tv di Rai 1 con protagonisti Francesca Chillemi e Pierpaolo Spollon.

Le anticipazioni rivelano che, la prossima settimana, sono previste ben due puntate in prime time per la fiction e un cambio programmazione che non passerà inosservato tra i fan.

La Rai, infatti, ha scelto di trasmettere la serie sia martedì 21 che giovedì 23 febbraio, con due nuovi appuntamenti che si preannunciano ricchi di colpi di scena e sorprese, dove a tenere banco sarà il rapporto tra Sara ed Emiliano.

Azzurra vuole far fidanzare Emiliano e Sara: anticipazioni Che Dio ci aiuti del 21 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni su Che Dio ci aiuti 7 del 21 febbraio 2023, rivelano che Azzurra continuerà a fare il tifo per la coppia composta da Sara ed Emiliano, augurandosi che tra i due possa trionfare l'amore e diventare così una coppia a tutti gli effetti.

La novizia, infatti, è certa del fatto che i due ragazzi possano essere i "genitori" ideali per il piccolo Elia e continuerà a fare il tifo per loro.

Intanto Cate è innamorata di Giuseppe, ma la storia d'amore tra i due non andrà mai in porto e non si concretizzerà mai del tutto.

Intanto, per Ettore, arriverà il momento di presentare Ludovica ai suoi genitori: come andrà questo primo incontro?

Suor Teresa indaga su Sara: anticipazioni Che Dio ci aiuti 7

E poi ancora, le anticipazioni sulla nuova puntata del 21 febbraio rivelano che Suor Teresa deciderà di supportare Azzurra nel suo piano per far sì che tra Emiliano e Sara possa sbocciare l'amore e nascere una relazione.

Tuttavia, Suor Teresa prima di dare l'ok definitivo, deciderà di mettere alla prova Sara: vuole accertarsi che la ragazza possa essere una buona madre per il piccolo Elia.

Grandi colpi di scena anche nel corso della puntata della fiction che andrà in onda giovedì 23 febbraio sempre in prima visione assoluta su Rai 1.

Emiliano si comporta in maniera strana: anticipazioni Che Dio ci aiuti 7 del 23 febbraio

Le anticipazioni su Che Dio ci aiuti 7 rivelano che, tra Emiliano e Sara le cose non andranno nel verso sperato e il piano di Azzurra sembra essere vicino al fallimento.

Intanto Ludovica e Cate decideranno di fare affidamento ad un app di incontri per cercare l'anima gemella: peccato, però, che i loro appuntamenti si riveleranno fallimentari.

Suor Teresa, invece, prenderà in mano le redini della situazione per quanto riguarda il piccolo Elia e metterà alle strette anche Azzurra: le darà un massimo di 48 ore di tempo, dopodiché si rivolgerà agli assistenti sociali per far sì che il bambino possa avere una nuova famiglia.

Intanto Emiliano si comporterà in maniera strana in convento, quasi come se stesse nascondendo una donna: un modo di fare che desterà i sospetti di Sara.