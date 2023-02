Le anticipazioni settimanali di Beautiful relative alle puntate in onda dal 20 al 25 febbraio 2023, vedranno Ridge e Brooke ai ferri corti. Lo stilista sbatterà la porta dopo che Brooke avrà preso le difese di Hope permettendole di frequentare Deacon. Il matrimonio di Ridge e Brooke sarà giunto al capolinea?

In Beautiful, Ridge vuole cacciare Hope: Brooke sconvolta

Nel corso delle nuove puntate di Beautiful in onda sino al 25 febbraio, in casa di Brooke e Ridge il clima sarà incandescente. Tutto perché lo stilista darà un ultimatum a Hope. Se la ragazza vorrà avere un rapporto con Deacon, dovrà lasciare lo chalet.

In buona sostanza, Ridge caccerà la figliastra da casa. Nel frattempo, Sheila si presenterà da Finn in ospedale e lo farà travestendosi da infermiera. Brooke invece, saputo che Ridge ha intimato a Hope di lasciare lo chalet, sarà sconvolta. Hope e Liam penseranno di cambiare casa ma Brooke si opporrà con forza, alla loro decisione. Non vorrà che la figlia si allontani.

Ridge se ne va di casa, é finita con Brooke? Anticipazioni Beautiful

Dando uno sguardo alle anticipazioni, si viene anche a sapere che in Beautiful, Deacon comincerà a fantasticare di poter recuperare non solo il rapporto con Hope, ma anche quello con Brooke. Sharpe infatti, sarà convinto che i dissapori tra Ridge e Brooke potrebbe portare la coppia a dividersi.

Se ciò dovesse accadere, lui avrebbe la possibilità di costruire una famiglia proprio con Logan. Proprio Brooke, non sembrerà assolutamente disposta a lasciare che Hope lasci lo chalet e darà un ultimatum a Ridge. Quest'ultimo, non sarà disposto a permettere a Deacon di frequentare la sua casa e, visto che la moglie continuerà a prendere le difese di Hope, deciderà di andarsene, sbattendo la porta.

Steffy e Thomas invitano Ridge a tornare con Taylor: trame al 25 febbraio

Dopo aver lasciato la casa di Brooke, Ridge andrà da Steffy e Thomas, i quali lo sosterranno e gli ricorderanno di avere un'altra famiglia. A questo punto delle trame, sembrerà che la rottura tra Ridge e Brooke sia definitiva. I figli dello stilista, si stringeranno al padre, mostrandogli tutto il loro affetto ed invitandolo a tornare con la loro mamma Taylor.

Nel frattempo, Liam si confiderà con Bill, confessandogli di essere preoccupato per Hope e per l'influenza che Deacon ha su di lei. Intanto, Hope e Brooke parleranno dell'atteggiamento ostile di Ridge. Proprio in quel frangente, arriverà Deacon, il quale ribadirà alle due donne di voler essere un uomo migliore. Per ulteriori dettagli, non resta che seguire le nuove puntate di Beautiful, ricordando che la soap Tv americana va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 13:40.