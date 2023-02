Martedì 21 febbraio alle ore 21:25 andrà in onda su Rai 1 la sesta puntata, delle dieci totali previste, della Serie TV italiana "Che dio ci aiuti". Anche la precedente puntata ha vinto la serata degli ascolti con più di 4 milioni di spettatori, con uno share superiore al 20%. In base alle trame dei due episodi in onda il 21 febbraio, Azzurra sarà convinta che Emiliano e Sara possano essere i genitori ideali per il piccolo Elia. Inoltre Azzurra starà vicino a Suor Costanza vista la sua imminente operazione, mentre Cate seppur molto innamorata di Giuseppe, si comporterà in maniera fredda con lui.

Trame undicesimo episodio: Cate è sempre più innamorata di Giuseppe

Il 21 febbraio sarà trasmessa in prima serata la sesta puntata della fiction tv "Che Dio ci aiuti". Protagonista indiscussa di questa settima stagione è Azzurra (Francesca Chillemi), che dopo l'uscita dalla serie di Suor Angela è diventata punto di riferimento per tutte le ragazze del Convento.

In base alle trame dell'undicesimo episodio dal titolo "La gara della vita", Azzurra si attiverà in ogni modo affinché Emiliano e Sara possano passare tanto tempo insieme. Certezza sempre più forte della Leonardi è che i due possano essere i genitori ideali per il piccolo Elia. Intanto Cate continuerà ad essere profondamente innamorata di Giuseppe, ma il loro rapporto non sembrerà andare oltre una semplice amicizia.

Nel frattempo Ludovica vedrà per la prima volta i genitori di Ettore. Per la giovane coppia sarà un importante momento che porterà la loro storia ad un livello successivo. In tutto questo Suor Costanza sarà terrorizzata all'idea di dover essere sottoposta ad operazione chirurgica. Grazie al contributo di Azzurra e ad una non vedente di nome Eva, l'anziana suora comprenderà che non bisognerà mai farsi sopraffare completamente dalle proprie paure.

Anticipazioni dodicesimo episodio: I familiari di Emiliano arrivano nel Convento degli Angeli

Secondo le anticipazioni televisive del dodicesimo episodio dal titolo "Il segno di ogni cosa", Azzurra non cambierà idea, ma anzi porterà avanti il proposito di fare diventare Sara ed Emiliano una vera coppia. A sostenere l'obiettivo della novizia ci sarà pure Suor Teresa, la quale sfrutterà ogni cosa per valutare l'operato della giovane Luparini.

La madre superiore vuole essere pienamente convinta che possa essere la madre perfetta per suo nipote Elia.

Nel frattempo il rapporto tra Ettore e Ludovica cambierà all'improvviso, tanto che il ragazzo farà in ogni per tenersi lontano da lei. In tutto questo i familiari di Emiliano giungeranno nel Convento degli Angeli. Lo psichiatra assumerà dei comportamenti anomali, che saranno dovuti alle tante aspettative che i genitori hanno avuto su di lui. A questo si aggiungerà la competizione perenne con il fratello Seba. Infine Cate porterà avanti un comportamento distaccato nei confronti di Giuseppe.