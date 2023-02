Nella puntata del talent show Amici di Maria trasmessa questa domenica 19 febbraio si sono susseguiti vari colpi di scena.

I ragazzi della scuola si sono cimentati in varie prove di canto e ballo. Come ogni domenica, a votare le esibizioni di canto e ballo sono stati i giudici esterni alla trasmissione. Nella puntata inoltre sono state consegnate tre nuove maglie per il serale.

I risultati delle classifiche di ballo e canto e i nuovi posti al serale

Giudici di canto sono stati Mr Rain, reduce dal terzo posto a Sanremo, Sangiovanni e il maestro Giuseppe Vessicchio.

La classifica finale ha visto in testa il cantante Wax. La sua insegnante Arisa, nonostante il buon risultato, ha deciso di non consegnargli la maglia del serale.

A giudicare le esibizioni di ballo è stata invece Eleonora Abbagnato, che tramite i suoi voti ha sancito la vittoria della ballerina Maddalena. In collegamento con lo studio, l’insegnante di ballo Emanuel Lo, ha assegnato a Maddalena la maglia del serale.

La maglia è stata conquistata anche dalla cantante Angelina, prima nella classifica dei voti dei professori. Alessandra Celentano ha invece premiato inaspettatamente il suo allievo Gianmarco, anche lui spedito al serale di Amici.

I vincitori del torneo di canto e di ballo

A seguire, la conduttrice ha dato il via al torneo di ballo e di canto.

Scelti direttamente dai compagni, hanno partecipato al torneo di canto Wax, Piccolo G e Aaron. A scegliere chi premiare dei tre cantanti ancora una volta è stato il maestro Giuseppe Vessicchio. Vincere questo premio significava diventare protagonista di un live show all’Alcazar. A trionfare è stato Wax.

A seguire, il torneo di ballo ha visto i tre protagonisti ancora una volta scelti dai compagni di classe.

Hanno partecipato al torneo Maddalena, Mattia e Ramon.

Maria De Filippi interrompe il torneo di ballo

Tra i colpi di scena della puntata, c’è stata l’interruzione della prova di ballo da parte di Maria De Filippi. Aaron era infatti visibilmente dispiaciuto per non essere stato scelto dal maestro Vessicchio ma a sorpresa la conduttrice ha richiamato sul palco proprio Giuseppe Vessicchio in modo da dare la possibilità al cantante di esibirsi nuovamente.

Stupito ma entusiasta Aaron ha cantato “Solo per te”, il brano dei Negramaro.

“Questo è un programma televisivo e prevede delle gare, ma tu sei davvero bravo!”, queste le parole della conduttrice. A conferma di ciò sono arrivati anche gli apprezzamenti di Vessicchio al termine dell’esibizione.

Il torneo di ballo metteva anche in palio la possibilità di esibirsi al “Carla Fracci Mon Amour”, il gran galà della danza in onore e in ricordo di Carla Fracci. Questa volta giudice esterno è stato Kledi Kadiu. Quest'ultimo, dopo aver assistito alle tre esibizioni di ballo e dopo aver avuto il consenso da Maria De Filippi, ha deciso di premiare tutti: Mattia, Maddalena e Ramon.